ŠANSA ZA BARAŽ VIŠE NE POSTOJI: Srbiji je i defitnivno ostala bez Svetskog prvenstva, meč sa Letonijom za ponos i bolje sutra pod Paunovićem

SRBIJA i Letonija u nedelju u Leskovcu stavljaju tačku na kvalifikacije za Mundijal 2026, u meču u kojem je rezultatski imperativ mnogo manji nego što bi se očekivalo u finišu jednog kvalifikacionog ciklusa (18.00).

FOTO: AP/Tanjug

Debitant na klupi Srbije, Veljko Paunović, nije uspeo da priredi iznenađenje na „Vembliju“. U teškim uslovima i bez povređenog Aleksandra Mitrovića, "orlovi" su bili nemoćni protiv perfektne engleske odbrane.

Imali smo svoje šanse, ali bili smo loši u realizaciji, dok je sa druge strane po jedan precizan udarac Sake i Ezea rešio je meč u korist domaćina. Istovremeno, pobeda Albanije nad Andorom zapečatila je i poslednju matematičku šansu Srbije za plasman u baraž preko kvalifikacija.

Postojala je nada da do njega možemo preko Lige nacija, ali ona je juče izgubljena, defitnivno smo ostali bez Svetskog prvenstva, velika šteta nakon dva uzastopna nastupa na velikim takmičenjima.

Meč sa Letonijom samim tim dobija drugačiju težinu. Neće odlučivati o direktnom plasmanu, ali ugled, samopouzdanje i utisak pod novim selektorom nisu beznačajni. Srbija je u poslednja dva meča kod kuće ostala bez gola — 5:0 od Engleske i 1:0 od Albanije — i baš taj niz Paunović želi da prekine pred svojom publikom u Leskovcu.

Letonija, sa druge strane, u Srbiju dolazi nakon osam uzastopnih mečeva bez pobede. Ekipa Paola Nikolata sakupila je tek pet bodova u grupi i postigla samo četiri gola posle prvog kola.

U četvrtak su u prijateljskom meču protiv Severne Makedonije odigrali bledih 0:0, što je dobra vest za "orlove", ali u ovakvim mečevima opuštanje ume da bude najveći protivnik.

Paunović će morati da menja sredinu terena, jer je Ivan Ilić povredio koleno na „Vembliju“. Najlogičnije rešenje je ulazak Lazara Samardžića, koji daje više ofanzivne kreativnosti.

Neizvestan je i Vlahović, tako da će napad verovatno predvoditi Luka Jović jer nema ni povređenog Aleksandra Mitrovića-

Letonci imaju svojih problema: Ciganiks i kapiten Černomordis su suspendovani zbog žutih kartona, pa bi u odbranu mogli da uskoče Toniševs i Jagodinskis, fudbaler koji igra u Kambodžiji.

Pobeda, dobra igra i gol(ovi) za samopouzdanje biće najbolji način da se započne nova era pod trenerom Paunović i uhvati zalet za Ligu nacija i predstojeće kvalifikacije za Euro 2028 koji se održava u Engleskoj, Škotskoj, Velsu i Republici Irskoj.

