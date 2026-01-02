3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti
REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas nekoliko utakmica na kojima se očekuju golovi.
3+ TIKET ZA PETAK
16.45 Al Ain - Al Šardža UG 3+ (1.68)
19.45 Žil Visente - Sporting UG 3+ (1.68)
Ukupna kvota: 4,80
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za petak
02. 01. 2026. u 07:00
PONOVO SMO POGODILI! Evo današnjih predloga za igru "GG"
01. 01. 2026. u 08:00
3+ TIKET ZA PRVI JANUAR: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti
01. 01. 2026. u 07:30
IMAJU SAMO DVA PORAZA NA SVOM TERENU: Pistonsi igraju sjano
01. 01. 2026. u 10:00
PAO ALEKSANDAR LUKAŠENKO: Ovo je njegova prva reakcija (VIDEO)
Najnovije vesti iz Belorusije su prilično neočekivane.
30. 12. 2025. u 19:58
CEO SVET JE OVO ČEKAO! Otkriveno kako je Nikola Jokić, da li su pukli ligamenti kolena i koliko će ga ova povreda koštati!
Povreda koju je Nikola Jokić doživeo na poslednjoj NBA utakmici Denver nagetsa u 2025. godini izazvala je lavinu reakcija. Ali, svi su čekali samo jedno - šta kažu lekari. I, došao je i taj trenutak.
30. 12. 2025. u 17:35
ŠOK PROMENA PRAVILA FUDBALA! Ofsajd se menja na neverovatan način, više ništa neće biti kao do sada! (VIDEO)
Došlo je vreme za novu promenu fudbalskih pravila. I to onih koji se tiču ofsajda.
30. 12. 2025. u 16:52
Komentari (0)