3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti

SVETI Ignjatije Bogonosac jedan je od onih praznika koji u pravoslavnoj tradiciji nose snažnu poruku. To je dan tišine, pažnje i pripreme, kada se ne gleda šta je na stolu, već ko ulazi u kuću i kakav duh unosimo u sopstveni dom. U središtu tog dana stoji jedan od najstarijih i najznačajnijih svetitelja rane Crkve.