3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti

В.М.

02. 01. 2026. u 07:30

REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas nekoliko utakmica na kojima se očekuju golovi.

Foto Profimedia

3+ TIKET ZA PETAK

16.45 Al Ain - Al Šardža UG 3+ (1.68)

18.30 Al Ahli - Al Nasr UG 3+ (1.43)
19.45 Žil Visente - Sporting UG 3+ (1.68)

 Ukupna kvota: 4,80

 

