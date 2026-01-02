Svet

DVOSTRUKI UBICA NA DOŽIVOTNOJ U BRITANIJI: Dobio odštetu od 8.600 evra zbog kršenja ljudskih prava

P. Đurđević

02. 01. 2026. u 09:00

VIŠI sud u Velikoj Britaniji dodelio je dvostrukom ubici Fuadu Avaleu odštetu od 8.600 evra zbog kršenja njegovih ljudskih prava.

Foto Tanjug-AP

Avale služi doživotnu kaznu zatvora, jer je pucao u glavu dvojici tinejdžera 2011. godine, prenosi Skaj njuz.

Avale je premešten u Centar za strog nadzor (CNS), specijalnu jedinicu za opasne zatvorenike, nakon što je učestvovao u incidentu u kojem se zatvorskom čuvaru pretilo ubistvom i postao talac.

(Tanjug)

Tenis
Fudbal
