DVOSTRUKI UBICA NA DOŽIVOTNOJ U BRITANIJI: Dobio odštetu od 8.600 evra zbog kršenja ljudskih prava
VIŠI sud u Velikoj Britaniji dodelio je dvostrukom ubici Fuadu Avaleu odštetu od 8.600 evra zbog kršenja njegovih ljudskih prava.
Avale služi doživotnu kaznu zatvora, jer je pucao u glavu dvojici tinejdžera 2011. godine, prenosi Skaj njuz.
Avale je premešten u Centar za strog nadzor (CNS), specijalnu jedinicu za opasne zatvorenike, nakon što je učestvovao u incidentu u kojem se zatvorskom čuvaru pretilo ubistvom i postao talac.
(Tanjug)
