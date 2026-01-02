Tip fudbal

NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za petak

В.М.

02. 01. 2026. u 07:00

REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.

НАШИ ПРЕДЛОЗИ: Тип - тикет за петак

Foto: Profimedia

Petak

18.30 Al Ahli - Al Nasr X2&2+ (1.31)

20.45 Kaljari - Milan GG (2.02)
20.45 Tuluz - Lans X2&2+ (1.85)

Ukupna kvota: 4.90

Ronaldo i družina igraju odlično, spremni su da napadnu titulu, ali Al Ahli ima nekoliko veoma dobrih igrača u svom timu, pa dajemo nešto oprezniji tip.

Kaljari igra odlično u poslednje vreme, redovno postiže golove i verujemo da može namučiti favorizovane "rosonere" na čija je poslednja četiri gostovanja naš predlog tri puta bio prolazan.

Lans je prvi u Ligi 1, nanizao je veliki broj pobeda i očekujemo da ostvari još jedan pozitivan rezultat protiv Tuluza koji je znatno podigao formu krajem 2025. godine.

BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu - Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
2025. NEĆU PAMTITI PO DOBROM: Aco Pejović progovorio o velikim gubicima - Ne mogu zaboraviti takve stvari

2025. NEĆU PAMTITI PO DOBROM: Aco Pejović progovorio o velikim gubicima - "Ne mogu zaboraviti takve stvari"