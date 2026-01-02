NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za petak

REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.

Petak 18.30 Al Ahli - Al Nasr X2&2+ (1.31)



20.45 Tuluz - Lans X2&2+ (1.85) 20.45 Kaljari - Milan GG (2.02)20.45 Tuluz - Lans X2&2+ (1.85) Ukupna kvota: 4.90

Ronaldo i družina igraju odlično, spremni su da napadnu titulu, ali Al Ahli ima nekoliko veoma dobrih igrača u svom timu, pa dajemo nešto oprezniji tip.

Kaljari igra odlično u poslednje vreme, redovno postiže golove i verujemo da može namučiti favorizovane "rosonere" na čija je poslednja četiri gostovanja naš predlog tri puta bio prolazan.

Lans je prvi u Ligi 1, nanizao je veliki broj pobeda i očekujemo da ostvari još jedan pozitivan rezultat protiv Tuluza koji je znatno podigao formu krajem 2025. godine.

