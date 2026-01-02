Tip Asova

DARKO BRAŠANAC: Barsa preskače i komšiju

Žarko Urošević

02. 01. 2026. u 08:30

* Univerzalac Malage, tipuje parove Španije 1

ДАРКО БРАШАНАЦ: Барса прескаче и комшију

Ilustracija

PETAK, 

VALjEKANO – HETAFE 1

Valjekano zna da bude opasan po odbranu protivnika, a Hetafeova defanyiva je baš slaba. Na poslednja tri meča često je posustajala, naročito u prošlom kolu sa Betisom (0:4).

SUBOTA, 

SELTA – VALENSIJA 1

Selta je znatno bliža bodovima od Valensije, koja je utanjila sa formom u ovom delu sezone.

OSASUNA – BILBAO 0-2

Lošim rezultatima priteran uz zid, Bilbao će morati na stadionu Osasune da pruži znatno bolju i odgovorniju partiju.

ELČE – VILjAREAL GG

Golovi na obe strane očekujem od rivala koji vole da igraju ofanzivno.

