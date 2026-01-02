Tip fudbal

LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote

В.М.

02. 01. 2026. u 08:00

ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.

ЛАГАНО ДОЛАЗИ: Тип предлог за сигурица тикет са три реалне квоте

FOTO: Profimedia

Petak

18.30 Al Ahli - Al Nasr X2&2-6 (1.40)

20.45 Kaljari - Milan X2 (1.15)
21.00 Rajo Valjekano - Hetafe |0-1&||0-2 (1.30)

Ukupna kvota: 2.09

Nešto sigurnije tipujemo na Al Nasr koji ima neugodnu utakmicu na strani protiv Al Ahlija.

Milan ne bi smeo izgubiti na Sardiniji ako želi da se bori za titulu.

Poznato je da Bordeljasov Hetafe igra tvrdo, na malo golova, pogotovo u gostima gde retko pronalazi put do mreže.

BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
2025. NEĆU PAMTITI PO DOBROM: Aco Pejović progovorio o velikim gubicima - Ne mogu zaboraviti takve stvari

2025. NEĆU PAMTITI PO DOBROM: Aco Pejović progovorio o velikim gubicima - "Ne mogu zaboraviti takve stvari"