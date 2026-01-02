LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote

ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.

FOTO: Profimedia

Petak 18.30 Al Ahli - Al Nasr X2&2-6 (1.40)



21.00 Rajo Valjekano - Hetafe |0-1&||0-2 (1.30) 20.45 Kaljari - Milan X2 (1.15)21.00 Rajo Valjekano - Hetafe |0-1&||0-2 (1.30) Ukupna kvota: 2.09

Nešto sigurnije tipujemo na Al Nasr koji ima neugodnu utakmicu na strani protiv Al Ahlija.

Milan ne bi smeo izgubiti na Sardiniji ako želi da se bori za titulu.

Poznato je da Bordeljasov Hetafe igra tvrdo, na malo golova, pogotovo u gostima gde retko pronalazi put do mreže.

