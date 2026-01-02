LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote
ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.
Petak
18.30 Al Ahli - Al Nasr X2&2-6 (1.40)
21.00 Rajo Valjekano - Hetafe |0-1&||0-2 (1.30)
Ukupna kvota: 2.09
Nešto sigurnije tipujemo na Al Nasr koji ima neugodnu utakmicu na strani protiv Al Ahlija.
Milan ne bi smeo izgubiti na Sardiniji ako želi da se bori za titulu.
Poznato je da Bordeljasov Hetafe igra tvrdo, na malo golova, pogotovo u gostima gde retko pronalazi put do mreže.
BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti
02. 01. 2026. u 07:30
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za petak
02. 01. 2026. u 07:00
PONOVO SMO POGODILI! Evo današnjih predloga za igru "GG"
01. 01. 2026. u 08:00
PAO ALEKSANDAR LUKAŠENKO: Ovo je njegova prva reakcija (VIDEO)
Najnovije vesti iz Belorusije su prilično neočekivane.
30. 12. 2025. u 19:58
CEO SVET JE OVO ČEKAO! Otkriveno kako je Nikola Jokić, da li su pukli ligamenti kolena i koliko će ga ova povreda koštati!
Povreda koju je Nikola Jokić doživeo na poslednjoj NBA utakmici Denver nagetsa u 2025. godini izazvala je lavinu reakcija. Ali, svi su čekali samo jedno - šta kažu lekari. I, došao je i taj trenutak.
30. 12. 2025. u 17:35
ŠOK PROMENA PRAVILA FUDBALA! Ofsajd se menja na neverovatan način, više ništa neće biti kao do sada! (VIDEO)
Došlo je vreme za novu promenu fudbalskih pravila. I to onih koji se tiču ofsajda.
30. 12. 2025. u 16:52
Komentari (0)