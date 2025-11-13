MAĐARI POSLE 40 GODINA NA MUNDIJALU? Čeka nas još jedna šok završnica, to je postao običaj kad igra ova selekcija
JERMENIJA dočekuje Mađarsku u utakmici koja može da bude odlučujuća u borbi za drugo mesto kvalifikacione grupe za odlazak na Mudijal.
Ako Mađari pobede, a irska izgubi od Portugala, naši severni susedi obezbediće plej-of, dok bi za Jermeniju poraz bio kraj bez obzira na ishod utakmice u Dablinu.
Mađarska je poslednji put na SP učestvovala 1986. u Meksiku, gde će se i narednog leta igrati deo finalnog turnira. Podsećanja radi, Mađari su poslednje od svoja tri olimpijska zlata osvojili u Meksiku.
Mađari su već sada mogli da se spremaju za plej-of danisu odigrali nekoliko infarkt utakmica u dosadašnjem toku kvalifikacija. Pre nešto više od dva meseca u Dablinu su imali vođstvo od 2:0 u 15. minutu da bi im Irci izjednačili u rtećem minutu nadoknade.
U svakoj od četiri utakmice kvalifikacija u kojima je Mađarska bila sudionik pao je bar po jedan gol posle 85. minuta, a u porazu od Portugala čak dva. Bilo je 2:1 do 85. minuta za "navigatore", kada su Mađari izjednačili, ali su samo minut kasnije primili gol.
NAŠ TIP: 2 (kvota 1,53)
BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
SRBI MORAJU OPET NA VEMBLI? UEFA se hitno oglasila, i to pred sam početak utakmice Engleska - Srbija
Najnovije vesti iz evropskog fudbala su i te kako zanimljive. A stižu neposredno pred meč Engleza i Srba na Vembliju.
13. 11. 2025. u 15:40
GUVERNER IZNEO SKROZ NOVI PREDLOG PUTINU: Nije mogao ni da sanja da će čuti ovakav odgovor (VIDEO)
Otkako je počeo rat u Ukrajini, ili kako to Ruska Federacija zove "specijalna vojna operacija", Rusija je imala i ima pune ruke posla "na sve strane". Sada je ruski predsednik Vladimir Putin dao dozvolu i za još jedan vid pomoći "učesnicima SVO", odnosno ratnim vojnim vetaranima.
13. 11. 2025. u 15:17
GDE BAŠ NjIH? Tomas Tuhel prelomio: Ovo je startnih 11 za večerašnji meč sa Srbijom
Fudbalska reprezentacija Srbije u četvrtak sa početkom u 20:45 gostuje na jednom od najčuvenijih stadiona na svetu Vembliju, gde će se održati meč pretposlednjeg kola kvalifikacija za Svetsko prvenstvo protiv Engleske, u kom naš tim ima imperativ dobrog rezultata, odnosno pobede.
13. 11. 2025. u 12:04
Komentari (0)