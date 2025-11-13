Tip fudbal

MAĐARI POSLE 40 GODINA NA MUNDIJALU? Čeka nas još jedna šok završnica, to je postao običaj kad igra ova selekcija

Olja Mrkić

13. 11. 2025. u 12:33

JERMENIJA dočekuje Mađarsku u utakmici koja može da bude odlučujuća u borbi za drugo mesto kvalifikacione grupe za odlazak na Mudijal.

МАЂАРИ ПОСЛЕ 40 ГОДИНА НА МУНДИЈАЛУ? Чека нас још једна шок завршница, то је постао обичај кад игра ова селекција

FOTO: Tanjug/AP

Ako Mađari pobede, a irska izgubi od Portugala, naši severni susedi obezbediće plej-of, dok bi za Jermeniju poraz bio kraj bez obzira na ishod utakmice u Dablinu.

Mađarska je poslednji put na SP učestvovala 1986. u Meksiku, gde će se i narednog leta igrati deo finalnog turnira. Podsećanja radi, Mađari su poslednje od svoja tri olimpijska zlata osvojili u Meksiku.

Mađari su već sada mogli da se spremaju za plej-of danisu odigrali nekoliko infarkt utakmica u dosadašnjem toku kvalifikacija. Pre nešto više od dva meseca u Dablinu su imali vođstvo od 2:0 u 15. minutu da bi im Irci izjednačili u rtećem minutu nadoknade.

U svakoj od četiri utakmice kvalifikacija u kojima je Mađarska bila sudionik pao je bar po jedan gol posle 85. minuta, a u porazu od Portugala čak dva. Bilo je 2:1 do 85. minuta za "navigatore", kada su Mađari izjednačili, ali su samo minut kasnije primili gol.

NAŠ TIP: 2 (kvota 1,53)

