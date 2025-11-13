MAĐARI POSLE 40 GODINA NA MUNDIJALU? Čeka nas još jedna šok završnica, to je postao običaj kad igra ova selekcija

JERMENIJA dočekuje Mađarsku u utakmici koja može da bude odlučujuća u borbi za drugo mesto kvalifikacione grupe za odlazak na Mudijal.

FOTO: Tanjug/AP

Ako Mađari pobede, a irska izgubi od Portugala, naši severni susedi obezbediće plej-of, dok bi za Jermeniju poraz bio kraj bez obzira na ishod utakmice u Dablinu.

Mađarska je poslednji put na SP učestvovala 1986. u Meksiku, gde će se i narednog leta igrati deo finalnog turnira. Podsećanja radi, Mađari su poslednje od svoja tri olimpijska zlata osvojili u Meksiku.

Mađari su već sada mogli da se spremaju za plej-of danisu odigrali nekoliko infarkt utakmica u dosadašnjem toku kvalifikacija. Pre nešto više od dva meseca u Dablinu su imali vođstvo od 2:0 u 15. minutu da bi im Irci izjednačili u rtećem minutu nadoknade.

U svakoj od četiri utakmice kvalifikacija u kojima je Mađarska bila sudionik pao je bar po jedan gol posle 85. minuta, a u porazu od Portugala čak dva. Bilo je 2:1 do 85. minuta za "navigatore", kada su Mađari izjednačili, ali su samo minut kasnije primili gol.

NAŠ TIP: 2 (kvota 1,53)

BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć