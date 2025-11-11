Tip fudbal

BIĆE GOLOVA NA ITON PARKU: "Pivari" su u formi, ali i "železničari" znaju da ga zavuku

Olja Mrkić

11. 11. 2025. u 09:39

BARTON dočekuje Kru u trećem kolu Liga trofeja.

Profimedia

Barton igra odlično u posljednje vreme.Nanizao je četiri utakmice bez poraza, od čega su tri bile pobede. Zna da bude vrlo čvrst u odbrani, što mu donosi najviše bodova.

S druge strane, Kru igra promenjivo – pobede se smenjuju s porazima i obrnuto. Ipak, reč je o neugodnoj ekipi koja ume da zablista kada se poklope sve kockice.

Očekujemo više od 2.5 gola u ovom susretu, a istorija međusobnih duela kaže da je to najčešći ishod.

NAŠ TIP: 3+ (kvota 1,64)

