BIĆE GOLOVA NA ITON PARKU: "Pivari" su u formi, ali i "železničari" znaju da ga zavuku
BARTON dočekuje Kru u trećem kolu Liga trofeja.
Barton igra odlično u posljednje vreme.Nanizao je četiri utakmice bez poraza, od čega su tri bile pobede. Zna da bude vrlo čvrst u odbrani, što mu donosi najviše bodova.
S druge strane, Kru igra promenjivo – pobede se smenjuju s porazima i obrnuto. Ipak, reč je o neugodnoj ekipi koja ume da zablista kada se poklope sve kockice.
Očekujemo više od 2.5 gola u ovom susretu, a istorija međusobnih duela kaže da je to najčešći ishod.
NAŠ TIP: 3+ (kvota 1,64)
