KLADIONIČARSKI KOKTEL: Tiket sastavljen od različitih sportova

ТИП редакција

26. 12. 2025. u 09:30

ZA danas smo vam spremili predloge iz odbojke, košarke i fudbala.

Petak

16.00 Lube - Pjaćenca ukupno poena prvi set +45,5 (1,75)

17.00 Verona - Grotacolina ukupan broj setova 3 (2,10)
18.00 Partizan - Makabi 1 (1,73)
21.00 Mančester junajted - Njukasl 2 (2,75)

Ukupna kvota: 17,48

