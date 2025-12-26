TIP ostali sportovi

VEZALI SU DVE POBEDE: Klipersi polako izlaze iz krize

Marko Milosavljević

26. 12. 2025. u 09:30

PORTLAND trejlblejzersi će u noći između petka i subote ugostiti Los Anđeles kliperse.

FOTO: Tanjug/AP

Nakon pet uzastopnih poraza, igrači Klipersa su podigli nivo igre i vezali dve pobede.

Poslednji trijumf ostvarili su protiv Hjustona na svom terenu, konačan rezultat glasio je 128:108.

Kavaj Lenard je bio najefikasniji igrač na terenu sa 41 poenom, pratio ga je Džejms Harden sa 29, Bogdan Bogdanović je ubacio samo 3.

Klipersi su u dobrom ritmu i verujemo da će slaviti i večeras.

NAŠ TIP: 2 (kvota 1,78)

