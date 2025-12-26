SLAVILI SU U "ZELENOM GRADU": Seltiksi žele još jedan trijumf
KOŠARKAŠI Bostona će u noći između petka i subote gostovati Indijani.
Pomenuti rivali su se sastali pre tri dana u "zelenom gradu" i izabranici Džoa Mazule su tada slavili rezultatom 103:95.
Najzaslužniji za trijumf bio je Džejlen Braun koji je ubacio 31 poen, pratio ga je Derik Vajt sa 19.
Paskal Sijakam je sa 25 pogodaka bio najefikasniji u poraženom taboru, Endrju Nembard je dodao 20.
Verujemo da će tim iz "zelenog grada" slaviti i u ovom duelu.
NAŠ TIP: H2 6,5 (kvota 1,68)
