TIP ostali sportovi

SLAVILI SU U "ZELENOM GRADU": Seltiksi žele još jedan trijumf

Marko Milosavljević

26. 12. 2025. u 09:15

KOŠARKAŠI Bostona će u noći između petka i subote gostovati Indijani.

СЛАВИЛИ СУ У ЗЕЛЕНОМ ГРАДУ: Селтикси желе још један тријумф

FOTO: Tanjug/AP/Steven Senne

Pomenuti rivali su se sastali pre tri dana u "zelenom gradu" i izabranici Džoa Mazule su tada slavili rezultatom 103:95.

Najzaslužniji za trijumf bio je Džejlen Braun koji je ubacio 31 poen, pratio ga je Derik Vajt sa 19.

Paskal Sijakam je sa 25 pogodaka bio najefikasniji u poraženom taboru, Endrju Nembard je dodao 20.

Verujemo da će tim iz "zelenog grada" slaviti i u ovom duelu.

NAŠ TIP: H2 6,5 (kvota 1,68)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

RUSKA ZASTAVA TAMO MORA DA BUDE! Vladimir Putin izdao naređenje
Ostali sportovi

0 7

"RUSKA ZASTAVA TAMO MORA DA BUDE!" Vladimir Putin izdao naređenje

Otkako je počeo rat u Ukrajini, ili kako to Ruska Federacija zove "specijalna vojna operacija", Rusija je prošla kroz mnoge međunarodne sankcije, od kojih je veći deo njih i dalje na snazi. Jedna zajednička stvar za one koje se tiču sporta je - zabrana isticanja ruske zastave. A to ruski predsednik Vladimir Putin ne gleda blagonaklono.

24. 12. 2025. u 19:50

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
LAV NAPAO ČOVEKA U ALBANIJI: Držali ga kao ljubimca (VIDEO)

LAV NAPAO ČOVEKA U ALBANIJI: Držali ga kao ljubimca (VIDEO)