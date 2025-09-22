ŠAMPION PREJAK ZA NOVAJLIJU: Sve ukazuje na novi siguran trijumf domaćina

NAPOLI posle savršenog starta u Seriji A dočekuje novajliju Pizu sa željom da se oporavi od poraza u Ligi šampiona protiv Mančester sitija.

FOTO: EPA

Tim Antonija Kontea je u prvenstvu nanizao tri pobede i produžio seriju od 15 mečeva bez poraza, dok na svom terenu već 12 utakmica ne znaju za neuspeh.

Piza, s druge strane, još uvek čeka na prvu pobedu u eliti posle čak 34 godine. Golgeterska suša je dodatni problem jer nisu uspeli da se upišu u listu strelaca dva kola zaredom. Istorija im takođe ne ide na ruku, pošto nikada nisu savladali aktuelnog šampiona Italije, a gostovanja kod najjačih ekipa redovno im donose muke.

Sve ukazuje na novi siguran trijumf domaćina, a kvalitet i forma jasno govore u korist Napolija. Kevin De Brujne će biti ključni igrač za Napoli, dok će Piza teško pronaći način da probije jaku odbranu domaćina.





Naš tip: Napoli pobeđuje bez primljenog gola