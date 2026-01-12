VjOSA TEST ZA KURTIJA: Do 4. marta, kada ističe mandat aktuelnoj tzv. predsednici Kosova, slede novi izbori

IAKO je na nedavnim vanrednim parlamentarnim izborima održanim 28. decembra osvojio većinu, odnosno 47 poslaničkih mandata u tzv. Skupštini Kosova, tzv. premijeru u tehničkom mandatu Aljbinu Kurtiju, kako opominju politički analitičari, na putu do formiranja stabilnih institucija stoji još jedan test, a to je izbor tzv. predsednika Kosova. Naime, i sam Kurti nije isključio mogućnost ponovnih, trećih po redu vanrednih parlametarnih izbora od februara prošle godine, za koje razlog mogu biti neuspešni predsednički izbori koji se moraju okončati do 4. marta kada Vjosi Osmani ističe petogodišnji mandat.

Foto: Jutjub/Al Jazeera Balkans

- Tokom januara i početkom februara može da se izabere Kurtijeva "vlada tri" i da se usvoji budžet a onda dolazi na dnevni red i pitanje predsednika oko kojeg opozicija može da mu uskrati kvorum i da njegov kabinet padne. Jer, ukoliko do 4. marta ne bude izabran predsednik, tzv. Skupština se raspušta. Zato je pre tog roka neophodno da se konstituiše tzv. parlament i usvoji budžet - pojašnjavaju mogućnost novih izbora na Kosovu i Metohiji politički analitičari a za koje, kako je i sam Kurti istakao nedavno, postoje "teoretske i realne mogućnosti".

Zvanično tek 21. januara

ZBOG mogućih žalbi političkih stranaka i partija na izborni proces, CIK u Prištini saopštila je da će zvanične rezultate glasanja od 28. decembra prošle godine saopštiti 21. januara. Međutim, prebrojavanje glasova okončano je proteklog petka i na osnovu rezultata koje je saopštila Centralna izborna komisija pokret Samoopredeljenje osvojio je 57 mandata u tzv. Skupštini Kosova, na drugom mestu je Demokratska partija Kosova sa 22 poslanička mandata, Demokratski savez Kosova će u novom sazivu imati 15 poslanika, Srpska lista devet, dok će stranka Za slobodu, pravdu i opstanak Nenada Rašića imati jedno mesto.

Kako pojašnjava naš sagovornik politikolog Ognjen Gogić, tzv. predsednik se bira u tri kruga, pri čemu je u prva dva potrebna dvotrećinska većina, odnosno 80 od 120 poslaničkih glasova. Ukoliko izbor u prva dva kruga ne bude uspešan, onda se u trećem krugu predsednik bira prostom većinom, sa 61 glasom, ali ukoliko ne bude kvoruma, odnosno 80 poslanika u sali, onda se uopšte ne glasa. Prema Gogićevim rečima, ukoliko opozicioni pa i poslanici Srpske liste ne uđu u salu ne može da se bira, a to se može ponavljati do roka do kada traje mandat aktuelne tzv. predsednice Vjose Osmani. Međutim, nije izvesno ni da li Osmanijeva ponovo može biti kandidat i da li će imati Kurtijevu podršku iako joj, kako ističe Gogić, on duguje uslugu, budući da je za održavanje vanrednih parlamentarnih izvora odabrala 28. decembar kada Albanci iz dijaspore dolaze na Kosovo. Upravo zahvaljujući njihovim glasovima Kurti je i dobio najveći broj glasova.

Produžen pritvor Šeholiju

TZV. Osnovni sud u Prištini produžio je pritvor na još dva meseca Fatmiru Šeholiju (na slici), albanskom političkom analitičaru i osnivaču Instituta za afirmaciju međuetničkih odnosa, osumnjičenom za navodnu špijunažu u korist Bezbednosno-informativne agencije (BIA). Kako su objavili mediji na albanskom jeziku, pritvor je produžen od 9. januara budući da je Šeholi uhapšen 9. oktobra prošle godine. Šeholi se sumnjiči da je navodno septembra 2025. od pripadnika BIA u Severnoj Mitrovici primio materijale - audio-zapise i transkripte razgovora zvaničnika tzv. Ministarstva za zajednice i povratak, za koje se sumnja da su kompromitujući, kao i novčani iznos za njihovo objavljivanje u onlajn medijima. On se sumnjiči da je na taj način "ugrozio bezbednost i pravni poredak Kosova".

- Gotovo sam siguran da Kurti neće činiti ustupke opoziciji u smislu predlaganja novog kandidata za predsednika i da će ponovo predložiti Osmanijevu. Zato je ukoliko eventualno ne dođe do izbora tzv. predsednika u predviđenom roku suštinsko pitanje šta će učiniti međunarodni faktor i da li će dozvoliti održavanje još jednih izbora, budući da ih je u protekloj godini bilo u tri navrata, u dva navrata parlamentarni i jednom lokalni - zaključuje Gogić.

Inače, tzv. premijer u tehničkom mandatu Aljbin Kurti pre nekoliko dana izjavio je da će obezbeđivanje neophodnih 80 poslanika u sali u vreme izbora predsednika "predstavljati značajnu teškoću".