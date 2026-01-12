"MORAMO DA ZAUSTAVIMO RUSIJU" Zelenski: To možemo samo zajedničkim naporima Evrope, SAD, i svih ukrajinskih partnera

UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski izjavio je sinoć da Rusiju mogu zaustaviti samo zajednički napori Evrope, Sjedinjenih Američkih Država i svih ukrajinskih partnera.

- Želeli su da ponove – i ponovili su ismevanje ljudi, ponovili su fašizam, ponovili su skoro sve i najgore što se dogodilo u 20. veku. Čak su dodatno stvorili rat 'šahedima' i balistikom protiv elektrana i kotlarnica. Ali ipak, Rusi pokušavaju da zauzmu isti Donbas kao pre skoro četiri godine. Žele još jednom da lažu da su zauzeli Kupjansk. Beskrajno ginu na poljima Zaporožja. I dalje se sami bore protiv Ukrajine – uz svu pomoć naših partnera, samo naši ljudi drže front - istakao je Zelenski u sinoćnom video-obraćanju.

Prema njegovim rečima, to mnogo govori i o samom sistemu, "koji je izgradio ruski diktator Vladimir Putin, i o njemu lično".

Zelenski je naglasio da od decembra dnevni gubici ruske vojske u ljudstvu iznose ne manje od hiljadu poginulih. Kako je naveo, Rusija na ovaj način "efikasno plaća" nastavak rata.

- Ovo je ludilo. I ovo rusko ludilo mogu zaustaviti samo ujedinjene snage - snage Evrope i Sjedinjenih Američkih Država, snage svih naših partnera. Svaki dan rata je podsetnik da svet ne može da se zaštiti od ludaka. Moramo da zaštitimo. Moramo da zaustavimo Rusiju - naglasio je Zelenski.

On je podsetio da je danas 1418. dan od početka totalnog rata koji je pokrenula Rusija, napominjući da ruski rat protiv Ukrajine traje koliko i rat nacističke Nemačke protiv SSSR-a, prenosi RBK Ukrajina.

Prema njegovim rečima, trenutni sukob nije samo regionalni rat, "već istorijska konfrontacija velikih razmera".

- Moskva namerno produžava neprijateljstva, računajući na iscrpljivanje Ukrajine i njenih saveznika. Ovo je rat iscrpljivanja u kojem Rusija pokušava da slomi našu državu kroz trajanje i okrutnost - naglasio je Zelenski.

On je poručio da se Ukrajina danas bori ne samo za sopstvenu nezavisnost, već i za bezbednost cele Evrope, baš kao što su se narodi sveta nekada ujedinili protiv nacizma.

Pozvao je partnere da nastave podršku Ukrajini, jer će, kako je naveo, od toga zavisiti da li će Rusija moći da ostvari svoje ciljeve produžavanjem rata.

