LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote
ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.
Ponedeljak
20.45 Juventus - Kremoneze 1&0-4 (1.55)
21.10 PSŽ - Pariz 1 (1.17)
Ukupna kvota: 2.03
Danas verujemo najvećim favoritima, očekujemo da rutinski pobede, a golove jedino dodajemo na Juventusu koji pod Spaletijem igra dosta tvrd fudbal.
