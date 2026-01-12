Tip fudbal

LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote

В.М.

12. 01. 2026. u 08:04

ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.

ЛАГАНО ДОЛАЗИ: Тип предлог за сигурица тикет са три реалне квоте

FOTO: Tanjug/AP

Ponedeljak

20.45 Juventus - Kremoneze 1&0-4 (1.55)

20.45 Liverpul - Barnsli 1 (1.12)
21.10 PSŽ - Pariz 1 (1.17)

Ukupna kvota: 2.03

Danas verujemo najvećim favoritima, očekujemo da rutinski pobede, a golove jedino dodajemo na Juventusu koji pod Spaletijem igra dosta tvrd fudbal.

