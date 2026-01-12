Tip fudbal

NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za ponedeljak

В.М.

12. 01. 2026. u 07:00

ZA početak nove radne nedelje smo vam spremili sledeće predloge.

НАШИ ПРЕДЛОЗИ: Тип - тикет за понедељак

Foto: Profimedia

Ponedeljak

18.30 Al Hilal - Al Nasr GG&3+ (1.55)

20.45 Juventus - Kremoneze 1&0-3 (1.95)
21.00 Sevilja - Selta Vigo G 1+ (1.35)

Ukupna kvota: 4.08

Obračun dva najbolja saudijska tima bi trebao obilovati golovima, postižu veliki broj pogodaka, imaju ozbiljne napadače i zbog toga predlažemo naš tip.

Juventus u svom maniru pobeđuje tvrdo, kako Spaleti voli, nešto tako očekujemo protiv Kremonezea.

Selta je napadački nastrojena ekipa, često daje golove u gostima, odlično je igrala na strani pre zimske pauze i verujemo da će pronaći put do mreže na "Ramon Sančez Pishuanu".

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ŠOK NA AUSTRALIJAN OPENU: Janik Siner ne može da veruje šta je doživeo u Melburnu

ŠOK NA AUSTRALIJAN OPENU: Janik Siner ne može da veruje šta je doživeo u Melburnu