NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za ponedeljak
ZA početak nove radne nedelje smo vam spremili sledeće predloge.
Ponedeljak
18.30 Al Hilal - Al Nasr GG&3+ (1.55)
21.00 Sevilja - Selta Vigo G 1+ (1.35)
Ukupna kvota: 4.08
Obračun dva najbolja saudijska tima bi trebao obilovati golovima, postižu veliki broj pogodaka, imaju ozbiljne napadače i zbog toga predlažemo naš tip.
Juventus u svom maniru pobeđuje tvrdo, kako Spaleti voli, nešto tako očekujemo protiv Kremonezea.
Selta je napadački nastrojena ekipa, često daje golove u gostima, odlično je igrala na strani pre zimske pauze i verujemo da će pronaći put do mreže na "Ramon Sančez Pishuanu".
