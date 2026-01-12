Društvo

SRBIJA I DALJE U "KANDŽAMA" MRAZA: Najnovija vremenska prognoza - jutro veoma hladno, temperatura pada i na -15

В.Н.

12. 01. 2026. u 07:25

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) objavio je najnoviju najavu vremena u kojoj stoji da će početkom ove sedmice, danas i u utorak ujutru, biti veoma hladno sa umerenim i jakim mrazem, dok se od sredine sedmice očekuje postepeno otopljavanje, a od petka jačanje košave.

FOTO TANJUG/SAŠKA DROBNJAK

- U ponedeljak jutro veoma hladno sa umerenim i jakim mrazem. Iznad većeg dela pretežno vedro, na istoku i jugoistoku umereno do potpuno oblačno, ponegde uz provejavanje slabog snega, a u toku dana postepeno razvedravanje. Vetar slab i umeren, na istoku povremeno i jak, zapadni i severozapadni, posle podne i uveče u skretanju na slab jugoistočni. Najniža temperatura od -13 °C na severu do -4 °C na istoku Srbije, po pojedinim kotlinama oko -15 °C, a najviša od -4 do 3 °C. - stoji u najavi.

Kako dalje najavljuje RHMZ, uveče postepeno naoblačenje sa severa i zapada, koje će u toku noći i rano ujutru na severu, ali i ponegde na zapadu, usloviti slab sneg ili slabu kišu koja bi se, kao retka pojava, ledila na tlu.

- U utorak ujutru slab i umeren, ponegde još jak mraz. U toku dana umereno do potpuno oblačno i malo toplije, na severu i istoku Srbije mestimično slab sneg, a ponegde je moguća i slaba kiša, koja se u jutarnjim satima, kao retka pojava, može lediti na tlu.2, najavio je RHMZ.

Foto: Printscreen RHMZ

Od srede slabljenje jutarnjih mrazeva, od petka košava

Od srede i jutarnje i dnevne temperature u porastu, a slab jutarnji mraz biće lokalna pojava. U toku dana uglavnom suvo i stabilno vreme uz smenu sunčanih i oblačnih intervala, a od petka (16.01.) počeće da duva košava.

Hidrološko upozorenje

Na Dunavu od Bezdana do Slankamena vodostaji će se narednih dana kretati oko i nešto ispod niskih plovidbenih nivoa. Na Južnoj Moravi vodostaji su u većem porastu sa prevazilaženjem granice redovne odbrane od poplava kod Grdelice, Leskovca i Pečenjevca sa tendecijom opadanja u narednih 12 sati. Pojava priobalnog leda, kao i ledohoda na 5 do 10% širine rečnog korita na delu toka Dunava od Bezdana do Bogojeva se očekuje od 11/12. januara sa daljim intenziviranjem ledenih pojava.

(Kurir)

BONUS VIDEO - BEOGRAD I DALjE OKOVAN SNEGOM: Ne prestaje da veje u prestonici

