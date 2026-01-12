JUVE NAPADA LIGU ŠAMPIONA: Pobeda protiv tima iz donjeg doma vodi "staru damu" u vrh tabele!

DRUGI deo sezone Juve će otvoriti pred svojim navijačima na "Alijanc stadionu" gde će ugostiti redovnu mušteriju, ekipu Kremonezea (20.45).

FOTO: Tanjug/AP/Phelan Ebenhack

Posle kiksa protiv Lećea, kada su propustili priliku da upišu petu uzastopnu pobedu, izabranici Lučana Spaletija su već u narednom kolu pokazali reakciju. U gostima kod Sasuola, "bjankoneri" su odigrali jednu od najzrelijih partija u sezoni i slavili sa ubedljivih 3:0, uz rani gol i potpunu kontrolu meča.

Posebno olakšanje osetio je Džonatan Dejvid, koji je prekinuo golgeterski post i bar delimično se iskupio za promašeni penal u prethodnom kolu.

Juventus je sada u seriji od osam pobeda u poslednjih deset utakmica u svim takmičenjima, a Spaletijeva ekipa deluje sve sigurnije kako se sezona odmiče.

Iako se u javnosti provlače priče o mogućem napadu na Skudeto, primarni cilj ostaje plasman u Ligu šampiona, a na ruku ime to što su tri vodeća tima na tabeli odigrala remi ovog vikenda, tako da imaju lepu šansu da im se dodatno približe na tabeli.

Domaći teren je veliki adut "stare dame". Juventus ne zna za poraz u poslednjih 13 prvenstvenih mečeva u Torinu, a protiv Kremonezea ima savršen učinak kod kuće.

Lombardijsi klub je svih osam gostovanja kod Juvea u Seriji A završio porazom, uz ukupnu gol-razliku 23:3, što dovoljno govori o odnosu snaga.

Kremoneze u ovaj duel ulazi u prilično nestabilnom momentu. Posle poraza od Napolija i Torina, te remija sa Lacijom bez golova, novu godinu su otvorili neuspehom protiv Fiorentine.

U poslednjem kolu prokockali su dva gola prednosti protiv Kaljarija i ostali bez pobede, što je produžilo seriju slabijih rezultata.

Posebno brine učinak na strani, gde nisu postigli gol na poslednja tri gostovanja.

Juventus će biti bez nekoliko važnih igrača, pre svega Dušana Vlahovića, ali i pored toga raspolaže daleko kvalitetnijim rosterom.

Očekuje se da Dejvid ponovo predvodi napad, uz podršku čvrste i organizovane odbrane, koja je sve stabilnija kako sezona odmiče.

Sve okolnosti ukazuju na to da će domaćin diktirati tempo i tražiti ranu prednost, dok će Kremoneze pre svega pokušati da ostane što duže u meču.

Vredi napomenuti da Juve pobedom preuzima željeno četvrto mesto, jer ima bolji međusobni duel od Rome i verujemo da će to učiniti.

NAŠ TIP: 1&0-3 (kvota 1,97)

BONUS VIDEO: Kladioničarske priče Milana Đurice