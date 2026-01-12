"TEHERAN ŽELI DA PREGOVARA SA NAMA" Tramp: Pratim situaciju u Iranu, razmatram veoma snažne vojne opcije

AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je da su iranske vlasti uputile poziv Sjedinjenim Američkim Državama na pregovore, dok on razmatra, kako je naveo, "veoma snažnu" vojnu akciju protiv iranskog režima zbog smrtonosnih mera protiv demonstranata.

Foto: Profimedia/Chat GPT

"Pozvali su juče. Iran je pozvao da se pregovara. Vođe Irana žele da pregovaraju. Mislim da su umorni od američkih udara. Iran želi da pregovara sa nama - rekao je Tramp sinoć, prenosi danas Si-en-en.

Tramp je istakao da njegova administracija prati smrtonosne proteste u Iranu i da nastavlja da razmatra mogućnost vojne intervencije.

- Čini se da su ubijeni neki ljudi koji nije trebalo da budu ubijeni. Iranske vlasti su nasilne. Ne znam da li iranski lideri jednostavno vladaju putem nasilja, ali mi to veoma ozbiljno posmatramo. Vojska SAD to posmatra i mi razmatramo neke veoma jake opcije - rekao je Tramp u razgovoru sa novinarima u predsedničkom avionu.

Na pitanje da li je Iran prešao "crvenu liniju" koju je Tramp ranije postavio kad je reč o ubijanju demonstranata, rekao je da "izgleda da počinju".

Upitan kako bi SAD reagovale ako bi Iran udario na američke vojne baze, Tramp je odgovorio:

- Udarićemo ih tako kako nikada ranije nisu bili udareni - Tramp je, takođe, potvrdio da bi njegova administracija mogla da razgovara sa Ilonom Maskom o tome da se Irancima omogući pristup Starlinku, Maskovom satelitskom internet servisu, pošto su internet veze u prekidu u Iranu već nekoliko dana.

Trampovi komentari usledili su nekoliko dana nakon što je predsednik SAD rekao novinarima da će se Amerika uključiti ako Teheran nastavi da vrši smrtonosno nasilje nad demonstrantima.

Si-en-en je u nedelju preneo da Tramp razmatra različite opcije intervencije, od vojnih udara do novih sankcija protiv ključnih ličnosti iranskog režima. Si-en-en je ranije u nedelju preneo da unutar američke administracije postoji zabrinutost da bi vojni udari mogli da potkopaju proteste u Iranu, potvrdivši da Tramp razmatra niz potencijalnih vojnih opcija u Iranu i da je poslednjih dana obavešten o različitim planovima za intervenciju.

(Tanjug)

