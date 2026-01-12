ZIMA NE POPUŠTA: Vreme danas hladno i pretežno vedro, uveče naoblačenje

VREME u Srbiji danas ujutru veoma hladno sa umerenim i jakim mrazem, iznad većeg dela zemlje pretežno vedro, a na istoku i jugoistoku umereno do potpuno oblačno, ponegde uz provejavanje slabog snega.

Foto: Novosti

U toku dana postepeno razvedravanje.

Vetar slab i umeren, na istoku povremeno i jak, zapadni i severozapadni, posle podne i uveče u skretanju na slab jugoistočni.

Najniža temperatura od -13 na severu do -4 stepena na istoku Srbije, po pojedinim kotlinama oko -15, a najviša od -4 do tri stepena.

Uveče postepeno naoblačenje sa severa i zapada, koje će u toku noći i rano ujutro na severu, ali i ponegde na zapadu usloviti slab sneg ili slabu kišu koja bi se, kao retka pojava, ledila na tlu.

Vreme u Beogradu

Pretežno vedro i veoma hladno sa umerenim, na periferiji grada lokalno i jakim mrazem.

U toku dana pretežno sunčano, ali i dalje hladno.

Vetar uglavnom slab zapadni, posle podne i uveče u skretanju na jugoistočni.

Najniža temperatura oko -6, na periferiji i do -12 stepeni, a najviša od 0 do dva stepena.

Uveče i u toku noći postepeno naoblačenje, koje u utorak rano ujutro može usloviti kratkotrajne slabe padavine, sneg ili kišu koja bi se ledila na tlu.

Vreme narednih dana

Do 19. januara očekuje se slabljenje jutarnjih mrazeva i porast dnevne temperature, samo se još u utorak ujutro očekuje umeren, lokalno i jak mraz.

U većini dana biće suvo uz smenu sunčanih i oblačnih intervala, osim u utorak, kada se na severu i istoku Srbije očekuje slab sneg, a ponegde je moguća i slaba kiša, koja se u jutarnjim satima, kao retka pojava, može lediti na tlu.

Od petka se u košavskom području očekuje pojačanje jugoistočnog vetra.

(Sputnjik)