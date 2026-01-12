ZIMA NE POPUŠTA: Vreme danas hladno i pretežno vedro, uveče naoblačenje
VREME u Srbiji danas ujutru veoma hladno sa umerenim i jakim mrazem, iznad većeg dela zemlje pretežno vedro, a na istoku i jugoistoku umereno do potpuno oblačno, ponegde uz provejavanje slabog snega.
U toku dana postepeno razvedravanje.
Vetar slab i umeren, na istoku povremeno i jak, zapadni i severozapadni, posle podne i uveče u skretanju na slab jugoistočni.
Najniža temperatura od -13 na severu do -4 stepena na istoku Srbije, po pojedinim kotlinama oko -15, a najviša od -4 do tri stepena.
Uveče postepeno naoblačenje sa severa i zapada, koje će u toku noći i rano ujutro na severu, ali i ponegde na zapadu usloviti slab sneg ili slabu kišu koja bi se, kao retka pojava, ledila na tlu.
Vreme u Beogradu
Pretežno vedro i veoma hladno sa umerenim, na periferiji grada lokalno i jakim mrazem.
U toku dana pretežno sunčano, ali i dalje hladno.
Vetar uglavnom slab zapadni, posle podne i uveče u skretanju na jugoistočni.
Najniža temperatura oko -6, na periferiji i do -12 stepeni, a najviša od 0 do dva stepena.
Uveče i u toku noći postepeno naoblačenje, koje u utorak rano ujutro može usloviti kratkotrajne slabe padavine, sneg ili kišu koja bi se ledila na tlu.
Vreme narednih dana
Do 19. januara očekuje se slabljenje jutarnjih mrazeva i porast dnevne temperature, samo se još u utorak ujutro očekuje umeren, lokalno i jak mraz.
U većini dana biće suvo uz smenu sunčanih i oblačnih intervala, osim u utorak, kada se na severu i istoku Srbije očekuje slab sneg, a ponegde je moguća i slaba kiša, koja se u jutarnjim satima, kao retka pojava, može lediti na tlu.
Od petka se u košavskom području očekuje pojačanje jugoistočnog vetra.
(Sputnjik)
Preporučujemo
NAPUSTILA GRAD I NA BABOVINI ODGAJA DECU: Mlada Beograđanka Aleksandra odlučila da se pre 14 godina vrati u planinsko selo Vlase kod Vranja
MOJ tata se ljutio na mene, govorio je, ja sam odatle otišao, a ti se vraćaš, ali ja sam odlučila i na kraju je život tako sve uredio da na mestu u planinskom selu Vlase, gde je njegova majka Ljubica odgajala trojicu sinova i jednu kćer, to sada radim i ja - započinje svoju po mnogo čemu neobičnu priču tridesetšetogodišnja učiteljica Aleksandra Ljubić, književnica, slikarka, supruga, odbornica u skupštini grada i, kako kaže, najvažnije mama Darka (14), Đorđa (10), Veljka (8) i Marijane (7).
10. 01. 2026. u 15:08
FRANCUSKA PRETI IZLASKOM IZ NATO-a: Glasanje u parlamentu, bes prema Trampu zbog Venecuele, Izraela i Grenlanda
FRANCUSKA je zapalila političku fitilj-bombu u samim temeljima NATO-a, u trenutku kada se globalne tenzije ubrzano prelivaju sa periferije na samu strukturu zapadnog bezbednosnog sistema.
10. 01. 2026. u 06:30
SKRIVENA PRETNjA IZ VOJNE BAZE: Tajni grad veličine 100 Moskvi na Grenlandu - duboko ispod ledenog pokrivača
NAUČNICI upozoravaju na ozbiljan ekološki rizik od napuštene američke vojne baze Kamp Senčuri, poznate kao „grad pod ledom“, koju je slučajno ponovo otkrio NASA-in radar 2024. godine duboko ispod ledenog pokrivača Grenlanda.
10. 01. 2026. u 15:43
Komentari (0)