ROSONERI ULAZE U FORMU: U pravo vreme da se osvete za poraz u finalu Kupa
MILAN dočekuje Bolonju u okviru četvrtog kola Serije A.
Milan je u prošlom kolu savladao Leče u gostima i pokazao da ulazi u formu, mada i dalje ima problema sa povredama – izostaju Leao i Jašari.
„Rosoneri“ žele titulu i sigurno će imati dodatni motiv posle prošlogodišnjeg poraza u finalu Kupa upravo od Bolonje.
S druge strane, Bolonja je u usponu poslednjih godina – izborili su Ligu šampiona i osvojili Kup Italije, ali ovaj put ih muči dosta povreda: Imobile, Bonifaci, Pobega i Sulejmana neće igrati.
Iako su prodali važne igrače poput Beukeme i Ndojea, doveli su pojačanja, ali se i dalje traži prava forma.
Naš tip: 1 (1.91)
