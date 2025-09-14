Tip fudbal

ROSONERI ULAZE U FORMU: U pravo vreme da se osvete za poraz u finalu Kupa

Olja Mrkić

14. 09. 2025. u 12:15

MILAN dočekuje Bolonju u okviru četvrtog kola Serije A.

РОСОНЕРИ УЛАЗЕ У ФОРМУ: У право време да се освете за пораз у финалу Купа

FOTO: Tanjug/AP/Luca Bruno

Milan je u prošlom kolu savladao Leče u gostima i pokazao da ulazi u formu, mada i dalje ima problema sa povredama – izostaju Leao i Jašari.

„Rosoneri“ žele titulu i sigurno će imati dodatni motiv posle prošlogodišnjeg poraza u finalu Kupa upravo od Bolonje.

S druge strane, Bolonja je u usponu poslednjih godina – izborili su Ligu šampiona i osvojili Kup Italije, ali ovaj put ih muči dosta povreda: Imobile, Bonifaci, Pobega i Sulejmana neće igrati.

Iako su prodali važne igrače poput Beukeme i Ndojea, doveli su pojačanja, ali se i dalje traži prava forma.

Naš tip: 1 (1.91)

