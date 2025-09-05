Tip fudbal

TIP PREDLAŽE – JAPAN 3: Koči ne „koči“ Kogošimu

Žarko Urošević

05. 09. 2025. u 13:03

* Tiket za ranoranioce.

ТИП ПРЕДЛАЖЕ – ЈАПАН 3: Кочи не „кочи“ Когошиму

Foto: EPA

NAŠI PREDLOZI

subota, 11.00

Kitakjušu – Gifu GG

Nara K. - Kamatamare X2

Rjukju – Kusacu X

Sagamihara – Nagano 3+

TOČIGI S.– JAMAGA 1

Vanraure – Numacu 1

subota, 12.00

KOGOŠIMA – KOČI 1

Mijazaki – Točigi 3+

Totori – Fukušima GG

nedelja, 

Kanazava – Osaka 1X&0-2

Točigi Siti ima skupocen tim, koji zaslužuje plasman u viši rang, ali mora da se „uozbilji“, kako ne bi otišao u baraž. Jamaga ne bi trebalo da mu predstavlja dostojnog rivala.

Pred domaćim navijačima, trijumf se očekuje i od Kogošime, koju u pokušaju da se domogne višeg ranga, Koči ne bi trebalo da „ukoči“.

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
IGRA JE PODIGNUTA NA NAJVIŠI MOGUĆI NIVO

IGRA JE PODIGNUTA NA NAJVIŠI MOGUĆI NIVO