TIP PREDLAŽE – JAPAN 3: Koči ne „koči“ Kogošimu

* Tiket za ranoranioce.

subota, 11.00

Kitakjušu – Gifu GG

Nara K. - Kamatamare X2

Rjukju – Kusacu X

Sagamihara – Nagano 3+

TOČIGI S.– JAMAGA 1

Vanraure – Numacu 1

subota, 12.00

KOGOŠIMA – KOČI 1

Mijazaki – Točigi 3+

Totori – Fukušima GG

nedelja,

Kanazava – Osaka 1X&0-2

Točigi Siti ima skupocen tim, koji zaslužuje plasman u viši rang, ali mora da se „uozbilji“, kako ne bi otišao u baraž. Jamaga ne bi trebalo da mu predstavlja dostojnog rivala.

Pred domaćim navijačima, trijumf se očekuje i od Kogošime, koju u pokušaju da se domogne višeg ranga, Koči ne bi trebalo da „ukoči“.