TIP PREDLAŽE – JAPAN 3: Koči ne „koči“ Kogošimu
* Tiket za ranoranioce.
NAŠI PREDLOZI
subota, 11.00
Kitakjušu – Gifu GG
Nara K. - Kamatamare X2
Rjukju – Kusacu X
Sagamihara – Nagano 3+
TOČIGI S.– JAMAGA 1
Vanraure – Numacu 1
subota, 12.00
KOGOŠIMA – KOČI 1
Mijazaki – Točigi 3+
Totori – Fukušima GG
nedelja,
Kanazava – Osaka 1X&0-2
Točigi Siti ima skupocen tim, koji zaslužuje plasman u viši rang, ali mora da se „uozbilji“, kako ne bi otišao u baraž. Jamaga ne bi trebalo da mu predstavlja dostojnog rivala.
Pred domaćim navijačima, trijumf se očekuje i od Kogošime, koju u pokušaju da se domogne višeg ranga, Koči ne bi trebalo da „ukoči“.
