JUČE SMO PROŠLI! Evo današnjeg "3+ tiketa" i novih mečeva na kojima će se mreže sigurno tresti
POGODILI smo dva meča, dok nam je treći (Barakas - Lamadrid) odložen, tako da je naš tiket "pozeleneo".
Njega možete videti OVDE, a evo i današnjih predloga:
3+ TIKET ZA UTORAK
17.30 P-lirot - Ilves 2 UG 3+ (1,32)
20.45 Saut šilds - Radklif UG 3+ (1,58)
20.45 Vorting - Salisburi UG 3+ (1,68)
Ukupna kvota: 5,54
