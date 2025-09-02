Tip fudbal

JUČE SMO PROŠLI! Evo današnjeg "3+ tiketa" i novih mečeva na kojima će se mreže sigurno tresti

В.М.

02. 09. 2025. u 08:20

POGODILI smo dva meča, dok nam je treći (Barakas - Lamadrid) odložen, tako da je naš tiket "pozeleneo".

ЈУЧЕ СМО ПРОШЛИ! Ево данашњег 3+ тикета и нових мечева на којима ће се мреже сигурно трести

Foto: Profimedia

Njega možete videti OVDE, a evo i današnjih predloga:

3+ TIKET ZA UTORAK

17.30 P-lirot - Ilves 2 UG 3+ (1,32)

20.00 Stokport kaunti - Vulverhempton U21 UG 3+ (1,58)
20.45 Saut šilds - Radklif UG 3+ (1,58)
20.45 Vorting - Salisburi UG 3+ (1,68)

 Ukupna kvota: 5,54

