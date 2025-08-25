ON ZNA KAKO SE OSVAJA "TRIPLA KRUNA": Inter sa novim trenerom ispravlja prošlosezonske greške

INTER započinje novo poglavlje svoje istorije pod vođstvom Kristijana Kivua, nekadašnjeg defanzivca kluba i junaka iz slavne generacije koja je 2010. godine osvojila čuveni trebl.

FOTO: Tanjug/AP

Posle bolne sezone u kojoj su "nerazuri" ostali bez svih trofeja - iako se u jednom trenutnku činilo da će ponoviti uspeh Kivuove generacije – izgubivši Skudeto u foto-finišu od Napolija, finale Lige šampiona od Pari Sen Žermena i Superkup Italije od Juventusa – na klupi je došlo do smene.

Simone Inzagi, koji je u prethodnim godinama stabilizovao tim i vratio ga u sam vrh italijanskog i evropskog fudbala, odlučio je da se povuče, a čelnici kluba nisu uspeli da privole zvučnija imena poput Seska Fabregasa ili Patrika Vijere. Umesto toga, ukazali su poverenje Kivuu, čije je trenersko iskustvo do sada bilo skromno – jedna polusezona u Parmi i nekoliko godina rada u omladinskoj školi Intera.

Ipak, upravo ta veza sa klubom i harizma čoveka koji je znao kako izgleda osvajati najveće trofeje bili su dovoljni da ga upute u najveći izazov karijere. Kivu je prvi put vodio Inter na Klupskom svetskom prvenstvu ovog leta, gde je prošao grupu ali ispao u osmini finala od Fluminensea. Po povratku u Milano usledila je skraćena predsezona sa tri ubedljive pobede, što je donelo preko potrebnu dozu samopouzdanja u svlačionicu.

Prvi takmičarski ispit donosi staru mušteriju – Torino. Nerazuri imaju impresivan bilans u međusobnim duelima: 11 pobeda u poslednjih 12 mečeva i gol-razliku 12:2 u poslednjih šest. Još drastičnija je statistika na San Siru, gde „bikovi“ nisu slavili od aprila 2016. godine i gde su u nizu od 18 utakmica bez trijumfa.

I Torino u sezonu ulazi sa novim trenerom. Posle šest godina bez Evrope, Paolo Vanoli je napustio klub, a kormilo je preuzeo Marko Baroni, iskusni strateg koji je prethodno radio u Laciju i Lečeu. Njegov debi u Kupu Italije bio je uspešan – minimalna pobeda nad Modenom donela je prolaz u drugo kolo – ali prijateljski mečevi tokom leta otkrili su slabosti, pošto je ekipa vezala tri poraza od kvalitetnijih rivala.

Tim je ostao bez važnog veziste Samuelea Rićija koji je prešao u Milan, ali je zato stigao dugogodišnji željeni napadač Đovani Simeone, kao konkurencija Škotu Čeu Adamsu. Uprkos tome, Baronijev tim deluje daleko od uigranog i čeka ga paklen raspored na startu sezone – posle Intera redom slede Fiorentina, Roma i Atalanta.

Inter, s druge strane, ostaje tim prepun iskustva i kvaliteta. Veterani poput Brozovića, Barele, Mkhitarjana i Lautara Martinesa nose ekipu, dok odbrana predvođena Bastonijem i novajlijama deluje stabilno. Navijači očekuju da upravo ovaj meč označi početak ere u kojoj će klub pokušati da se vrati na šampionski put i prekine niz bolnih poraza u finalima.

Sve činjenice idu u korist domaćina: bolja forma, kvalitetniji sastav, neprijatna tradicija za rivala i energija novog početka. Torino će pokušati da parira disciplinom i čvrstinom, ali sve sem trijumfa Intera bilo bi veliko iznenađenje. Ipak, ne očekujte goleadu, jer je šest od poslednjih osam duela ovih ekipa završeno sa manje od tri pogotka, ali za Nerazure najvažnije je – pobeda na startu.

Ovu i sve druge analize mečeva i najnovije vesti vezane za sport i klađenje možete pročitati i na našoj novoj aplikaciji za Android i iOS