Tip fudbal

JUČE SMO PROŠLI! Evo TIP tiketa za četvrtak

Mister Tipster

12. 03. 2026. u 08:26

REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila nekoliko zanimljivih predloga.

ЈУЧЕ СМО ПРОШЛИ! Ево ТИП тикета за четвртак

FOTO: AP/Tanjug

Jučerašnji dobitni tiket možete pogledati OVDE, a evo i današnjih predloga:

Četvrtak

18.45 Rijeka - Strazbur X2&|1+ (1.75)

21.00 Ferencvaroš - Braga |1+&2+ (1.62)

21.00 Notingem - Mitjiland 1X&|1+ (1.55)

Ukupna kvota: 4.39

