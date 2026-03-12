JUČE SMO PROŠLI! Evo TIP tiketa za četvrtak

Dok traje napad na Iran, koji su započeli SAD i Izrael, ali i odgovor Irana u vidu napada na susedne zemlje koje pomažu tu agresiju, i sport i te kako oseća posledice novonastale situacije. Rat je, kako i ne bi... Ali, malo ko je očekivao ono što su uradile iranske fudbalerke, pa je to čak dovelo i do toga da reaguje predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp, a onda i do jednog šok-obrta.