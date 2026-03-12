JUČE SMO PROŠLI! Evo TIP tiketa za četvrtak
Četvrtak
18.45 Rijeka - Strazbur X2&|1+ (1.75)
21.00 Ferencvaroš - Braga |1+&2+ (1.62)
21.00 Notingem - Mitjiland 1X&|1+ (1.55)
Ukupna kvota: 4.39
