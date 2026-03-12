SRPSKI DUO ČINI ČUDA: Nikolić i Jović u komšiluku nastavljaju put ka evropskom trofeju

FUDBABLERI Celja u četvrtak uveče na stadionu "Z'dežele" dočekuju atinski AEK u prvom meču osmine finala Lige konferencije (21.00). Slovenački šampion pokušaće da se po drui put zaredom nađe među osam najboljih u ovom takmičenju, dok grčki predstavnik želi da odlične nastupe u Superligi upotpuni identičnim rezultatom u Evropi.

Foto: Profimedia

Celje je do ove faze stiglo nakon uzbudljivog plej-ofa protiv Drite, koju je eliminisalo ukupnim rezultatom 6:4, pobedivši u oba susreta rezultatom 3:2.

Tim Ivana Majevskog već je pokazao da ume da se nosi sa pritiskom evropskih utakmica, a dodatni optimizam uliva im činjenica da su u ligaškoj fazi već savladali AEK sa 3:1 upravo na svom terenu.

Iako su u domaćem šampionatu nedavno upisali dva uzastopna poraza, Slovenci i dalje drže prvo mesto na tabeli sa pet bodova prednosti i utakmicom manje u odnosu na najbliže pratioce.

Posebno su opasni na svom stadionu, gde su u poslednjih pet mečeva u svim takmičenjima postigli čak 15 golova.

S druge strane, AEK u Sloveniju stiže u odličnoj formi. Tim Marka Nikolića izgubio je samo jednu od poslednje 23 utakmice u svim takmičenjima i već 11 gostovanja ne zna za poraz.

Grčki velikan bio je jedan od najboljih timova u ligaškoj fazi takmičenja, gde je sa četiri pobede izborio direktan plasman u osminu finala.

Još jedan veliki adut Atinjana je čvrsta odbrana – AEK je u poslednjih osam utakmica čak šest puta sačuvao svoju mrežu.

Upravo ta defanzivna stabilnost biće ključna protiv ofanzivno orijentisanog Celja, koje na domaćem terenu igra veoma brzo i direktno.

Za napad će se pobrinuti Luka Jović, srpski reprezentativac igra odlično od dolaska u Atinu, dao je 17 golova u svim takmičenjima i uz trenera Nikolića glavni je "odgovorni" za uspehe gostiju koji pored dobrog evropskog nastupa odlično guraju u grčkoj Superligi gde se trenutno nalaze na prvom mestu.

Ipak, domaćin zna da već ima recept za AEK, jer je slovenački klub jedini tim koji je ove sezone uspeo da savlada Grke u Evropi.

Zbog toga nas u Celju očekuje veoma zanimljiv i otvoren prvi meč, u kome oba tima imaju razloga za optimizam pred revanš u Atini.

