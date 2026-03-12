ISTORIJA NBA LIGE JE ISPISANA! Nikola Jokić ponovo zapanjio svet

Ponovo je Nikola Jokić ispisao istoriju NBA lige.

FOTO: Tanjug/AP

Jokić je u duelu sa Hjustonom postao prvi igrač koji je ostvario 25. tripl-dablova u četiri uzastopne sezone.

Podsetimo, Nikola je propustio čak 16 mečeva ove sezone zbog povrede, tako da bi verovatno i ranije ovaj rekord bio postavljen.

