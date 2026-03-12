SRPSKA POSLA! Nikola Jokić začepio usta celom svetu (VIDEO)

Košarkaši Denver Nagetsi deklasirali su Hjuston Roketse sa 129:93, a Nikola Jokić je došao do novog tripl-dabla.

Foto: AP

Posle dve vezane pobede protiv Los Anđeles Lejkersa (120:113) i Jute (128:125), Denver je vezao dva poraza, osramotio se protiv Niksa (142:103), pa je poražen od Oklahome (129:126), ali su Nagetsi protiv Hjustona pokazali da nisu zaboravili da igraju košarkašu.

Najbolji igrač planete opet se suočio sa prljavim potezima i grebanjem, pa su bile vidljive dve krvave rane na ramenu. Ali ni to nije zaustavilo Nagetse, bio je to samo još jedan potez očajnika. Jokić je meč završio sa 16 poena, 12 skokova i 13 asistencija, dodao je pet ukradenih lopti.

Kevin Durent, koji je često umeo da kritikuje Jokića i evropske košarkaše nije se naigrapo košarke u Koloradu, baš kao ni popularni "Bejbi Jokić". Alperen Šengun je potpuno zaustavljen u Bal Areni, a na kraju je duel sa Jokićem završio sa 10 ubačenih poena. Tako je Jokić začepio usta celom svetu, koji ga već duže porede sa Turčinom. A ni Durentu nije ostao dužan.

Hjuston je utakmicu otvorio sa 7:2, preokret je viđen uz seriju Nagetsa od 7:0, a već do tada, Jokić je imao po dva poena, skoka i asistencije. Preuzeo je Denver vođstvo i nije ga ispuštao do kraja prve četvrtine, koja je završena rezultatom 24:20 za tim iz Kolorada, uz devet poena raspoloženog Džamala Mareja, a Nikola Jokić je na kraju ovog perioda već fino popunio kolone, sa četiri poena, čak šest skokova i pet asistencija.

Ritam se nije menjao u drugoj četvrtini, Denver je diktirao tempo, samo je u jednom trenutku izgubio vođstvo, na 42:43 za Rokitse. I baš tada, desila se serija od 8:0, pa je tim Dejvida Adelmana otišao na najdužu pauzu meča sa 53:47. Marej je predvodio tim sa 14 poena, sjajnu rolu imao je Kristijan Braun sa 13, a Nikola Jokić je podelio čak devet asistencija uz sedam skokova i šest poena, pri 3/6 iz igre.

Na drugoj strani, Šengun je nestao u skoku, nije imao nijedan za 16 minuta na terenu, uz osam poena. Smit Džunior je bio prvi strelac sa devet, više se očekivalo od Durenta (pet poena uz četiri asistencije).

Treća deonica donela je silovit nalet Denvera, prvo se izgradila dvocifrena razlika, pa je onda napravljena serija od 6:0 za odlazak na +15, a Nikola Jokić je već na sedam minuta i devet sekundi do kraja četvrtine već imao tripl-dabl sa 15 poena, 10 skokova i 11 asistencija, i to uz čak pet ukradenih lopti! Počeo je konačno i više da šutira, to se osetilo, uz ekspresan odlazak Džamala Mareja na 20 poena.

Delovalo je kao da se Hjuston predao, Denver se nije zaustavljao, naročito Džamal Marej, koji je 30. poenom odveo ekipu na +28, pa je do kraja meča sve pretvoreno samo u puku formalnost. Uz spomenuti učinak Jokića, Marej je stao na 30 poena, Braun je dodao 19, Džonson 17, Hardavej 14, a Jonas Valančijunas je svoju rolu iskoristio za 12 poena i pet skokova.

U Hjustonu, Tompson je bio na 16 poena i pet skokova, Okogi je dodao 12 poena, Durant 11, a Šengun je bio skroman sa 10 poena, dva skoka i tri asistencije.