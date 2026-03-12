ZBOG OVOGA JE NOVAK ĐOKOVIĆ IZGUBIO U INDIJAN VELSU! Srbin priznao: Da, to me je koštalo! (VIDEO)

Najbolji teniser svih vremena, Novak Đoković, nije uspeo da izbori plasman u četvrtfinale Mastersa u Indijan Velsu.

Foto: Profimedia

Posle iscrpljujuće borbe Novak je doživeo poraz od Britanca Džeka Drejpera (4:6, 6:4, 7:6). Bio je to spektakularan meč, ali o jednom poenu se posebno priča. Naime, početkom trećeg seta osvojio je Srbin jedan spektakularan poen. Posle neverovatne razmene od čak 26 udaraca Nole je uzeo poen i od umora pao na teren.

Bio je to najlepši poen na turniru, ali skupo je košta Srbina, pošto narednih desetak minuta nije mogao da dođe do daha. Bio je potpuno iscrpljen, što je priznao i posle meča.

- Da, taj poen me je koštao brejka posle toga. Bilo je sjano osvojiti taj poen u tom gemu, ali sam totalno ostao bez benzina. Počeo sam da se osećam bolje kako smo se primicali kraju trećeg seta. Odigrao je loš gem kada je trebalo da zatvori meč. Borio sam se, imao sam publiku koja je stala iza mene i osetio sam energiju. Rekao sam sebi: "Možda i pobedim ovu". Bilo je jako tesno. Nekoliko nesrećnih grešaka sa moje strane. Vodio sam 4:3 u taj-brejku, bilo je 5:5 isto, ali to je tenis - naveo je Đoković.

Drejper, koji je branilac titule u Kaliforniji, u četvrtfinalu igra protiv Danila Medvedeva.