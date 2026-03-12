Politika

VUČIĆ DANAS NA RTS: Predsednik Srbije gostuje u "Četvrtkom u 9" u 21 čas

Новости онлине

12. 03. 2026. u 07:00

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić gostuje 12. marta u emisiji "Četvrtkom u 9", na Radio-televiziji Srbije (RTS).

ВУЧИЋ ДАНАС НА РТС: Председник Србије гостује у Четвртком у 9 у 21 час

Foto: Printskrin RTS

Vučić će govoriti o svim aktuelnim svetskim i državnim temama.

AMERIKANCI PIŠU: Srbija prva nabavila hipersonične balističke rakete u Evropi, revolucija u povećanju vatrene moći (FOTO)

FOTOGRAFIJE koje prikazuju lovački avion MiG-29 Ratnog vazduhoplovstva Srbije sa dve balističke rakete CM-400AKG kineske proizvodnje ukazuju na to da je Srbija postala drugi strani korisnik ovog tipa raketa, što značajno menja ranije veoma ograničene udarne mogućnosti ovih aviona, piše američki specijalizovani magazin "Militari voč" u tekstu pod nazivom "Prve hipersonične balističke rakete u Evropi: Srpski lovci MiG-29 integrisali kinesko naoružanje za revolucionarno povećanje vatrene moći".

11. 03. 2026. u 16:26

PONOŠ BI PLENUMAŠE IZBACIVAO KROZ PROZOR: Nikad neću razgovarati s komesarima bez imena i prezimena

DRAMA oko misterioznih pregovarača sa kodnim imenima "Kaluđer" i "Alek" koji su prošle nedelje iz Beograda došli u Smederevsku Palanku, da bi tokom pregovora o izbornoj listi za lokalne izbore, koji će u ovom i još devet mesta u Srbiji biti održani 29. marta, "pročistili" spisak kandidata - pokazala je da od najavljivanog jedinstva opozicije i studenata blokadera nema ništa.

12. 03. 2026. u 07:25

AMERIKANCI PIŠU: Srbija prva nabavila hipersonične balističke rakete u Evropi, revolucija u povećanju vatrene moći (FOTO)

FOTOGRAFIJE koje prikazuju lovački avion MiG-29 Ratnog vazduhoplovstva Srbije sa dve balističke rakete CM-400AKG kineske proizvodnje ukazuju na to da je Srbija postala drugi strani korisnik ovog tipa raketa, što značajno menja ranije veoma ograničene udarne mogućnosti ovih aviona, piše američki specijalizovani magazin "Militari voč" u tekstu pod nazivom "Prve hipersonične balističke rakete u Evropi: Srpski lovci MiG-29 integrisali kinesko naoružanje za revolucionarno povećanje vatrene moći".

11. 03. 2026. u 16:26

