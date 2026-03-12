VUČIĆ DANAS NA RTS: Predsednik Srbije gostuje u "Četvrtkom u 9" u 21 čas

DRAMA oko misterioznih pregovarača sa kodnim imenima "Kaluđer" i "Alek" koji su prošle nedelje iz Beograda došli u Smederevsku Palanku, da bi tokom pregovora o izbornoj listi za lokalne izbore, koji će u ovom i još devet mesta u Srbiji biti održani 29. marta, "pročistili" spisak kandidata - pokazala je da od najavljivanog jedinstva opozicije i studenata blokadera nema ništa.