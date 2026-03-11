KARLOS ALKARAZ RAZBIO NOVAKA! Đoković ne može da dođe sebi! "Ja sam u fazonu - ŠTA SE OVDE DEŠAVA?!"

Najnovije vesti iz tenisa tiču se ATP turnira u Indijan Velsu, na koji je sa velikim ambicijama stigao i Novak Đoković.

FOTO: Tanjug/AP

A Nole je izgubio od Karlosa Alkaraza.

I to u golfu.

Evo kako je objasnio šta se to (i kako) dogodilo:

- Juče je bio zabavan dan na terenu (za golf). Igrali smo (Aleksander) Zverev, (Karlos) Alkaraz i ja. Da, bio mi je to prvi put da igram sa ovim momcima i bilo je zabavno, bilo je mnogo smeha, mnogo psiholoških igara, ali je bio sjajan dan. Ja sam dobro... ali sam iza ovih momaka. Ne igram onoliko koliko sam nekada igrao, a momci su prilično dobri. Alkaraz je na putu da... mislim, već na prvoj rupi čovek je raspalio udarac od 300 metara! I onda kao, "par 4"! (završava sve u četiri udarca). On ide dalje... a ja sam u fazonu 'šta se ovde dešava?!'. To je baš sirova snaga i on obožava kako igra golf. Saša (Zverev) takođe. Tko da je bilo lepo provesti malo vremena sa ovim momcima. Mi, očigledno, svi jesmo veliki rivali (na teniskom terenu), ali je takođe lepo što se dobro slažemo i što možemo da igramo druge sportove i kvalitetno provedemo vreme - istakao je Novak.

Đoković izgubio i na teniskom terenu

Podsetimo, željen povratka na staze uspeha koje donose i titule, najbolji srpski teniser je stigao krajem prošle sedmice na američku turneju.

Mnoge je iznenadio što je u Indijan Velsu rešio da igra i u pojedinačnoj i u dubl konkurenciji, no ta avantura u tandemu sa Grkom Stefanosom Cicipasom je minule noći završena.

Njih dvojica su u osmini finala poraženi od Francuza Artura Rinderkneša i Valentina Vašeroa iz Monaka rezultatom 7:6 (7:4), 7:5 za sat i 43 minuta igre.

Ali, odmora nema.

Najbolji srpski teniser na teren će ponovo, i to noćas:

Novak Đoković i Džek Drejper igraju meč koji će odlučiti ko će od njih dvojice nastupiti u četvrtfinalu mastersa u Indijan Velsu.

Kada igraju Đoković i Drejper? "H2H" - međusobni dueli, rezultati...



Duel Đokovića i Drejpera planiran je kao poslednji, četvrti meč dana na stadionu broj 1 i neće početi pre dva sata posle ponoći po našem, srednjeevropskom vremenu, u četvrtak, 12. marta.



Pre njih će igrati: Iga Švojntek - Karolina Muhova, Džesika Pegula - Belinda Benčić i Karlos Alkaraz - Kasper Rud.



Srpski i britanski teniser su odigrali jedan međusobni meč 2021. godine, kada je Đoković pobedio u prvom kolu Vimbldona rezultatom 4:6, 6:1, 6:2, 6:2.

Novak je treći teniser sveta, a Drejper je 14. na ATP listi.

