KLADIONIČARSKI KOKTEL: Tiket sastavljen od različitih sportova

В.М.

12. 03. 2026. u 07:00

ZA danas smo vam spremili predloge iz odbojke, rukometa i fudbala.

КЛАДИОНИЧАРСКИ КОКТЕЛ: Тикет састављен од различитих спортова

FOTO: N. Skenderija

Četvrtak

17.00 Fenerbahče - ACH Ljubljana 1 (1.50)

20.30 Bajern - Efes hendike poena 2 (-5.5) (1.70)
21.00 Selta Vigo - Lion |1+&2+ (1.60)

Ukupna kvota: 4.08

