KLADIONIČARSKI KOKTEL: Tiket sastavljen od različitih sportova
ZA danas smo vam spremili predloge iz odbojke, rukometa i fudbala.
Četvrtak
17.00 Fenerbahče - ACH Ljubljana 1 (1.50)
21.00 Selta Vigo - Lion |1+&2+ (1.60)
Ukupna kvota: 4.08
