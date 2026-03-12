BRAVO! Srpkinja u polufinalu Indijan Velsa
NOVI sjajan rezultat!
Srpska teniserka Aleksandra Krunić je u paru sa Anom Danilinom obezbedila polufinale Indijan Velsa. Njih dve, pete nositeljke na turniru, bile su bolje od Mire Andrejeve i Viktorije Mboko sa 7:6 (5), 6:2.
Vicešampionke Australijan opena su imale zaostatak od 1:4 u prvom setu, ali su ga dobile posle taj-brejka. Drugi set je bio nešto drugačiji, a ključni brejk Aleksandra i Ana napravile su u četvrtom gemu nastavka. Protivnice su dotukle u osmom gemu i završile meč.
Naredne rivalke biće im Špankinja Buksa i Amerikanka Meličar-Martines, koje su postavljene za sedme nositeljke.
Podsetimo, tridesetdvogodišnjoj Srpkinji i Kazahstanki ovo je šesto polufinale od početka 2026. godine na isto toliko odigranih turnira.
