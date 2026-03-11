MLADI SRBIN ZAPREPASTIO AMERIKU! Biće senzacija NBA drafta, šutira bolje od svih Srba - i ne, nije sin Peđe Stojakovića (VIDEO)

Pozdrav iz zemlje košarke. Tako volimo da se hvalimo kada neko naš, ili naši, urade nešto košarkaški sjajno. A novi srpski košarkaški biser je tu. I opčinio je Ameriku.

Zove se Milan Momčilović, treća je godina državnog američkog univerziteta u Ajovi, a u dresu Ajova stejta čini čuda.

"Novosti" su vas o njemu već izvestile, a danas vam prenose i šta jedan od najboljih poznavalaca dešavanja u NBA ligi, Džon Holindžer iz "Atletika" kaže o njemu u svom tekstu o velikim iznenađenjima koja "vrebaju" za ovogodišnji draft.

Ta priča počinje sledećim rečima:

"Da li je problem ako NBA draft ima previše dobrih igrača?

Da, na neki način to je problem 'prvog sveta', i otkrivamo nekoliko razloga zašto je to slučaj baš ove sezone. Za početak, ova klasa drafta je toliko 'napunjena' da je neizbežno da će nekoliko dragulja biti preskočeno. To će dovesti do toga da ti igrači budu draftovani neobično kasno ili da moraju da odlože svoj san na godinu dana, a u međuvremenu da zarade novac od nastupa na koledžima, u zavisnosti od slučaja do slučaja".

I, među onima koje je Holindžer označio kao čudo koje vreba na NBA draftu 2026 je i Srbin.

O njemu je pisao ovako:

"Milan Momčilović, 203 cm, treća godina studija, nisko krilo, Ajova Stejt



Ako biste se kladili na jednog trenutnog koledž igrača da će da se 'pretvori' u Dankana Robinsona, Momčilović je upravo taj. Ovaj krilni centar visok 203 cm 'štiklira' svaku stavku kada se radi o igraču koji je najveća pretnja svojim šutem, jer ubacuje apsurdnih 50,2% svojih trojki ove sezone, i to uz 14,4 pokušaja na 100 poseda. U slučaju da ste pomislili da je to slučajnost, on takođe šutira i 89,1% sa linije za slobodna bacanja.

Momčilović nije samo precizan iz mesta; njegov rad nogu i sposobnost da se brzo poravna i izbaci loptu dok je u pokretu, i to iz različitih pozicija tela, su izuzetno impresivni. Potrebno mu je vrlo malo prostora za pokret hvatanja i šutiranja i može ih izvesti u trčanju idući levo ili desno. Zbog svoje visine, on takođe ima potencijal za da bude 'mismeč'-lovac za šuteve direktno preko protivnika.

Momčilović ima dobru građu, ali će biti 'negativan' defanzivac na profesionalnom nivou i neće kreirati mnogo sam za sebe. Ali, to gotovo da nije važno ako neko može da cepa mrežice kao ovaj momak.

Pošto je junior, očekujem da se Momčilović vrati u Ejms po još jednu isplatu (zarada koje sada i koledž-igrači mogu da očekuju, prim. prev.), ali čak i na ovako jakom draftu, mogao bi da se provuče u zadnji deo prve runde, ako se prijavi".

Ne šutira baš 50,2%, ali ima bolji procenat trojki od Stefa Karija!

Iako je neretko i krilni centar, ove sezone on zaista šutira trojke - nestvarno. Od trenutka kada je pomenuti američki novinar pisao tekst koji je objavljen u nedelju, Momčilevićev procenat ubačenih trojki je pao sa 50,2% na tačno 50% (114/228). A poređenja radi, Stef Kari, po mnogima najbolji dalekometni šuter svih vremena, trojke je najbolje šutirao pre 13 sezona, kada mu je prosek realizacije bio 45,5%.

Ekipu "ciklona" mladi Amerikanac srpskog porekla (Milan je rođen u Viskonsinu) predvodi sa tačno 17 poena po meču, uz 3,1 skok, 1 asistenciju i 0,8 "krađa" po utakmici.

Igra - ovako:

Nekoliko univerziteta ga je htelo nakon što je Momčilović "ponizio" sina Lebrona Džejmsa, o čemu su vas "Novosti" izvestile još 2022. ali je on izabrao Ajova stejt.

I tamo briljira - i na ove načine:



Momččilovići su se inače u Viskonsin preselili iz bivše Jugoslavije. Otac Nikola peva u horu, kao i majka Zorica. Milan ima brata Luku i sestru Maju.

