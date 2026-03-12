MOĆNA PORUKA PREDSEDNIKA VUČIĆA: "Dok dišem boriću se protiv svih koji žele da vide Srbiju na kolenima"

Jedna od opština u kojoj će se održati redovni izbori 29.marta je i Bor. Nije teško da se podsetimo kako je Borski rudnik i topionica bakra izgledao pre dolaska kineske kompanije koja je preuzela da upravlja i rukovodi njime. Izgrađen je pored ostalog i pogon za odsumporavanje u topionici bakra tako da je zagađenost grada Bora praktično eliminisana. Hiljade zaposlenih građana ponovo je dobilo svoja radna mesta, grad ogroman godišnji budžet, a država Srbija jednog od najvećih izvoznika.