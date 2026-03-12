Politika

MOĆNA PORUKA PREDSEDNIKA VUČIĆA: "Dok dišem boriću se protiv svih koji žele da vide Srbiju na kolenima"

V.N.

12. 03. 2026. u 08:11

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na društvenoj mreži Instagram sa jasnom i snažnom porukom.

МОЋНА ПОРУКА ПРЕДСЕДНИКА ВУЧИЋА: Док дишем борићу се против свих који желе да виде Србију на коленима

Foto: Instagram/buducnostsrbijeav

 - Dok dišem boriću se protiv svih koji žele da vide Srbiju na kolenima - istakao je predsednik Vučić.

Podsetimo, predsednik Vučić gostuje 12. marta u emisiji "Četvrtkom u 9", na Radio-televiziji Srbije (RTS). 

Predsednik će govoriti o svim aktuelnim svetskim i državnim temama. 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

AMERIKANCI PIŠU: Srbija prva nabavila hipersonične balističke rakete u Evropi, revolucija u povećanju vatrene moći (FOTO)
Politika

0 51

AMERIKANCI PIŠU: Srbija prva nabavila hipersonične balističke rakete u Evropi, revolucija u povećanju vatrene moći (FOTO)

FOTOGRAFIJE koje prikazuju lovački avion MiG-29 Ratnog vazduhoplovstva Srbije sa dve balističke rakete CM-400AKG kineske proizvodnje ukazuju na to da je Srbija postala drugi strani korisnik ovog tipa raketa, što značajno menja ranije veoma ograničene udarne mogućnosti ovih aviona, piše američki specijalizovani magazin "Militari voč" u tekstu pod nazivom "Prve hipersonične balističke rakete u Evropi: Srpski lovci MiG-29 integrisali kinesko naoružanje za revolucionarno povećanje vatrene moći".

11. 03. 2026. u 16:26

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Borani vodite računa na izborima
Politika

0 0

Borani vodite računa na izborima

Jedna od opština u kojoj će se održati redovni izbori 29.marta je i Bor. Nije teško da se podsetimo kako je Borski rudnik i topionica bakra izgledao pre dolaska kineske kompanije koja je preuzela da upravlja i rukovodi njime. Izgrađen je pored ostalog i pogon za odsumporavanje u topionici bakra tako da je zagađenost grada Bora praktično eliminisana. Hiljade zaposlenih građana ponovo je dobilo svoja radna mesta, grad ogroman godišnji budžet, a država Srbija jednog od najvećih izvoznika.

12. 03. 2026. u 08:50

PONOŠ BI PLENUMAŠE IZBACIVAO KROZ PROZOR: Nikad neću razgovarati s komesarima bez imena i prezimena
Politika

0 7

PONOŠ BI PLENUMAŠE IZBACIVAO KROZ PROZOR: Nikad neću razgovarati s komesarima bez imena i prezimena

DRAMA oko misterioznih pregovarača sa kodnim imenima "Kaluđer" i "Alek" koji su prošle nedelje iz Beograda došli u Smederevsku Palanku, da bi tokom pregovora o izbornoj listi za lokalne izbore, koji će u ovom i još devet mesta u Srbiji biti održani 29. marta, "pročistili" spisak kandidata - pokazala je da od najavljivanog jedinstva opozicije i studenata blokadera nema ništa.

12. 03. 2026. u 07:25

Politika
Tenis
Fudbal
MLADI SRBIN ZAPREPASTIO AMERIKU! Biće senzacija NBA drafta, šutira bolje od svih Srba - i ne, nije sin Peđe Stojakovića (VIDEO)

MLADI SRBIN ZAPREPASTIO AMERIKU! Biće senzacija NBA drafta, šutira bolje od svih Srba - i ne, nije sin Peđe Stojakovića (VIDEO)