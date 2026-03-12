KAKVA DRAMA! Novak Đoković eliminisan sa Indijan Velsa
NOVAK Đoković je završio učešće na Indijan Velsu!
Posle dva i po sata spektakularnog tenisa Britanac Džek Drejper savladao je 38-godišnjeg srpskog asa rezultatom 2:1 u setovima (4:6, 6:4, 7:6) i tako izborio plasman u četvrtfinale.
Spektakl za pamćenje priredili su ljubiteljima tenisa Đoković i Drejper. Bio je to definitivno najuzbudljiviji meč u dosadašnjem toku turnira. Sve ono što tenis može da ponudi viđeno je u okršaju Srbina i Britanca - iscrpljujuća borba, atraktivni potezi, dramatične scene, preokreti i na kraju eksplozija emocija!
Novak je poveo sa 1:0 u setovima, pošto je u desetom gemu uspeo da oduzme servis Britancu. Sjajno su servirali obojica, a onda je Drejper prvi poklekao. Nole je pri rezultatu 5:3 stigao do prvih brejk lopti. Džek je spasao prvu, a onda je poslao lopticu u aut i izgubio prvi set.
Uzvratio je Drejper u drugom setu. U ranoj fazi oduzeo je servis Đokoviću, koji je imao problema sa disanjem u ovom delu meča. Vratio je Novak brejk i izjednačio na 3:3, ali u devetom gemu Britanac sa nulom pravi novi i sigurno privodi set kraju - 4:6.
Ostao je 38-godišnji as bez goriva, jedva se kretao po terenu u nastavku meča. Drejper je znao to da iskoristi napravio je brejk u trećem gemu i delovalo je da će rutinski odraditi posao u nastavku. Međutim, Nole se nije predavao. U momentu kada je Britanac servirao za pobedu, Srbin je odigrao maestralno. Vratio je brejk, izjednačio na 5:5, a onda stigao i do preokreta - 6:5. Imao je šansu Novak i da završi posao u narednom gemu, ipak, na 30:30 nije odigrao dovoljno dobro i Drejper je to kaznio, pa se otišlo u taj-brejk.
A onda - neizvesnost i drama iz kakve je Britanac izašao kao pobednik i plasirao se u četvrtfinale gde će snage odmeriti sa Danilom Medvedevom.
