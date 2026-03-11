"O SITUACIJI NA BLISKOM ISTOKU I POSLEDICAMA SUKOBA PO MIR" Vučić razgovarao sa Bin Zajedom
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je telefonom sa predsednikom Ujedinjenih Arapskih Emirata šeikom Mohamedom bin Zajedom al Nahjanom.
"U istinski prijateljskom i otvorenom razgovoru @mohamedbinzayed o situaciji na Bliskom istoku i posledicama sukoba po mir i stabilnost šireg regiona, opasnosti od dalje eskalacije, kao i o potrebi da se očuvaju kanali dijaloga i političkog razumevanja u vremenu velikih izazova. Dotakli smo se i širih međunarodnih prilika, uticaja aktuelnih dešavanja na globalnu stabilnost, energetsku sigurnost i ekonomsku predvidivost, što su teme od neposrednog značaja i za našu zemlju.
Iskoristio sam ovu priliku da šeiku Mohamedu uputim srdačne čestitke povodom rođendana, uz želje za dobro zdravlje, ličnu sreću i snagu u ovim izazovnim vremenima", navedeno je na zvaničnom Instagram nalogu predsednika.
Preporučujemo
DELEGACIJA SRS NA GROBU MILOŠEVIĆA: Pomen nekadašnjem predsedniku Srbije (FOTO)
11. 03. 2026. u 11:18
ONI BI DA VODE SRBIJU! Jezivo - Slavili na Kalemegdanu kada je Milošević umro!
11. 03. 2026. u 10:01
"NADAMO SE DA ĆE OSTATI U SKLADIŠTU" Hrvatski ministar u panici zbog najnovijih raketa: Vučićeva Srbija i snaga naše vojske jedina tema!
SRBIJA predsednika Aleksandra Vučića i snaga naše vojske, koja je Vučićevim zalaganjem podignuta iz pepela, jedina je tema u Hrvatskoj!
10. 03. 2026. u 18:10
ŠOK ISTRAGA AMERIKANACA: Evo ko je gađao iransku školu u kojoj su poginule devojčice
AMERIČKI vojni istražitelji veruju da je verovatno da su američke snage odgovorne za napad na iransku školu za devojčice u kojem je u subotu poginulo više desetina dece, ali još nisu doneli konačan zaključak niti su završili istragu, rekli su za Rojters dvojica američkih zvaničnika.
06. 03. 2026. u 08:23
TRAMP NI NE POMIŠLjA DA UDARI NA OVO OSTRVO: Kad bi se to desilo Iran bi propao - bombe odjekuju po celoj zemlji, samo taj deo ne diraju FOTO
VEĆ više od nedelju dana, iz Teherana i ostatka Irana stižu dramatične slike uništenih skladišta goriva i stubova crnog dima koji su nastali usled izraelsko-američkog bombardovanja. Ali jedno mesto u severnom Persijskom zalivu ostalo je netaknuto.
10. 03. 2026. u 21:47
Komentari (0)