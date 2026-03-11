Politika

"O SITUACIJI NA BLISKOM ISTOKU I POSLEDICAMA SUKOBA PO MIR" Vučić razgovarao sa Bin Zajedom

В.Н.

11. 03. 2026. u 09:38

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je telefonom sa predsednikom Ujedinjenih Arapskih Emirata šeikom Mohamedom bin Zajedom al Nahjanom.

Foto: Printskrin Instagram/buducnostsrbijeav

"U istinski prijateljskom i otvorenom razgovoru @mohamedbinzayed o situaciji na Bliskom istoku i posledicama sukoba po mir i stabilnost šireg regiona, opasnosti od dalje eskalacije, kao i o potrebi da se očuvaju kanali dijaloga i političkog razumevanja u vremenu velikih izazova. Dotakli smo se i širih međunarodnih prilika, uticaja aktuelnih dešavanja na globalnu stabilnost, energetsku sigurnost i ekonomsku predvidivost, što su teme od neposrednog značaja i za našu zemlju.

Iskoristio sam ovu priliku da šeiku Mohamedu uputim srdačne čestitke povodom rođendana, uz želje za dobro zdravlje, ličnu sreću i snagu u ovim izazovnim vremenima", navedeno je na zvaničnom Instagram nalogu predsednika. 


 

