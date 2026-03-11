ZELENSKI U PANICI: "Sukob na Bliskom istoku bi mogao da se pretvori u svetski rat"
UKOLIKO se sukob na Bliskom istoku uskoro ne zaustavi, mogao bi da preraste u svetski rat, izjavio je danas ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.
- Ako neko brzo ne zaustavi rat na Bliskom istoku, mogao bi da traje veoma dugo i da se pretvori u svetski rat - rekao je Zelenski, a prenosi Ukrinform.
On je ocenio da je svet veoma blizu novog svetskog rata.
- Veoma smo blizu. Ne vidim kako operacija u Iranu može biti brza. Vidim više globalnih izazova. Ako se rat ne zaustavi do jeseni, trajaće dugo - rekao je Zelenski.
Ukrajinski predsednik je dodao da bi Rusija mogla pre ili kasnije poslati svoje jedinice u pomoć Iranu.
- Tehnički, svet nije spreman za ovo. Evropa nije spremna, sem pojedinaččnih zemalja. Nemci su veoma brzi, ali to nije dovoljno. Nema dovoljno vremena da se pripremimo za takve izazove ove godine - zaključio je Zelenski.
