BLOKADERI FAŠISTI LINČUJU PENZIONERA: Skaču mu po haubi, urlaju, žena u kolima se isprepadala! (VIDEO)

В.Н.

11. 03. 2026. u 10:35

U Loznici u mestu Brezjak grupa blokadera fašista iz "Ne samo Jadar" nasrtala je na vozilo kojim je upravljao penzioner.

Grupa nasilnih blokadera iz "Ne samo Jadar" u Loznici u mesto Brezjak na raskrsnica prema Gornjim Nedeljicama nasrnula je u nedelju osmog marta, na vozilo kojim je upravljao penzioner rođen 1952.godine.

U autu se takođe nalazila i supruga penzionerka, oni su bili komšije sa blokaderima. 

Ovo je još jedan dokaz fašizma i nasilja koje promovišu blokaderi!

