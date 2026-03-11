BLOKADERI FAŠISTI LINČUJU PENZIONERA: Skaču mu po haubi, urlaju, žena u kolima se isprepadala! (VIDEO)
U Loznici u mestu Brezjak grupa blokadera fašista iz "Ne samo Jadar" nasrtala je na vozilo kojim je upravljao penzioner.
Grupa nasilnih blokadera iz "Ne samo Jadar" u Loznici u mesto Brezjak na raskrsnica prema Gornjim Nedeljicama nasrnula je u nedelju osmog marta, na vozilo kojim je upravljao penzioner rođen 1952.godine.
U autu se takođe nalazila i supruga penzionerka, oni su bili komšije sa blokaderima.
Ovo je još jedan dokaz fašizma i nasilja koje promovišu blokaderi!
Pogledajte video:
BONUS VIDEO:
