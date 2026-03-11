AMERIKANCI PIŠU: Srbija prva nabavila hipersonične balističke rakete u Evropi, revolucija u povećanju vatrene moći (FOTO)

FOTOGRAFIJE koje prikazuju lovački avion MiG-29 Ratnog vazduhoplovstva Srbije sa dve balističke rakete CM-400AKG kineske proizvodnje ukazuju na to da je Srbija postala drugi strani korisnik ovog tipa raketa, što značajno menja ranije veoma ograničene udarne mogućnosti ovih aviona, piše američki specijalizovani magazin "Militari voč" u tekstu pod nazivom "Prve hipersonične balističke rakete u Evropi: Srpski lovci MiG-29 integrisali kinesko naoružanje za revolucionarno povećanje vatrene moći".

Foto: Profimedia/ilustracija

Brzina rakete, koja može preći 6 maha, čini srpske MiG-29 prvim lovcima u Evropi sa hipersoničnim udarnim sposobnostima, piše američki portal.

CM-400AKG je raketa vazduh-zemlja zasnovana na raketi SY400 i teška je 910 kilograma, što omogućava da čak i vrlo laki lovci, poput JF-17 za koji je prvobitno razvijena, nose po dve rakete.

Postoje različiti navodi o dometu, koji se kreće između 240 i 400 kilometara, verovatno u zavisnosti od varijante.

Raketa koristi inercijalnu navigaciju, satelitsku navigaciju i pasivno radarsko navođenje, a može biti opremljena i infracrvenim ili televizijskim tragačem, navodi Militari voč.

Foto: Printksrin/Militari voč

Srbija je nasledila mali broj lovaca MiG-29 iz vremena Jugoslovenskog ratnog vazduhoplovstva, a dodatne avione dobila je kao pomoć od Belorusije i Rusije tokom 2000-ih i 2010-ih godina.

Zanimljivo je da nijedan drugi lovački avion u Evropi nije integrisao rakete vazduh-zemlja sposobne za hipersonične brzine, uključujući i avione američkog ratnog vazduhoplovstva raspoređene u bazama širom kontinenta.

Iako se u ruskim izvorima 2025. godine pojavila informacija da su hipersonične rakete vazduh-zemlja, verovatno zasnovane na krstarećoj raketi „Cirkon“, integrisane na lovce pete generacije Su-57, to do danas nije potvrđeno, piše američki magazin.

Foto Vojska Srbije

Navodi da se ranije s spekulisalo da Ministarstvo odbrane Srbije planira povlačenje MiG-29 iz upotrebe, jer je u aprilu 2024. godine objavljeno da je finalizovan dogovor o kupovini francuskih lovaca „Rafal“.

Postoje izveštaji da je raketa CM-400AKG korišćena u maju 2025. godine u napadima pakistanskog ratnog vazduhoplovstva na indijske snage, što je navodno izazvalo više žrtava, ali ti navodi nisu zvanično potvrđeni.

Američki portal navodi da u kombinaciji sa sposobnošću MiG-29 da poleću sa kratkih ili improvizovanih pista, što omogućava raspoređivanje aviona na više lokacija i otežava njihovo uništenje iz vazduha, ova raketa predstavlja asimetrično sredstvo za suprotstavljanje snagama NATO u slučaju novog regionalnog sukoba.

As we reported yesterday, Serbian Air Force showcased, for the first time, that they are in possession of Chinese made CM-400 supersonic air-ground missiles, with a reported range of up to 400 km.



This makes Serbia the second foreign customer, after Pakistan.



Pair of missiles… pic.twitter.com/Yo2Utzf8DV — Peter Voinovich (@PeterVoinovich) March 10, 2026

Podsećaju da je većina članica NATO priznala nezavisnost Kosova kao zasebne države, dok je ta teritorija prema međunarodnom pravu i dalje deo Srbije, što ovaj spor čini jednim od potencijalnih žarišta budućih konflikata.

Odluka o modernizaciji MiG-29 kineskim raketama ukazuje da će ovi avioni verovatno ostati u upotrebi još dugo i mogla bi podstaći Ministarstvo odbrane Srbije da finansira dodatnu nabavku aviona iz velikih ruskih zaliha.

Integracija rakete mogla bi takođe privući pažnju drugih korisnika MiG-29, kao što su Alžir, Mjanmar, Belorusija i Turkmenistan, koji bi mogli razmotriti sličnu nabavku iz Kine kako bi ojačali sopstvene lovačke avione, zaključuje američki magazin.