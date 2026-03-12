IRENINA BITKA PROTIV MULTIPLE SKLEROZE: Novinarki iz Paraćina potrebna pomoć za lečenje u Rusiji (FOTO)
DUGOGODIŠNjA novinarka više lokalnih medija u Paraćinu i Kruševcu, Irena Milenković (42) rođena Paraćinka, punih osamnaest godina vodi veliku bitku sa multiplom sklerozom, a onda je bolest toliko uznapredovala da, kada se ujutru probudi, nije sigurna da li može sama do toaleta!
Zbog autoimune bolesti ova energična žena morala je pre četrdesete godine da ode u invalidsku penziju jer više nije mogla da se samostalno kreće. Ipak, ona ne odustaje od pokušaja da zaustavi tok bolesti, a izlaz vidi u nastavku lečenja u Nacionalnom istraživačkom centru „Pirogov“ u Moskvi.
- Do velikog pogoršanja je došlo pre tri godine, a pomagala pri kretanju koristim već dve i po. Sa štapa sam morala da pređem na štaku. U kliničkom centru u kom sam se lečila lekari su mi u januaru ukinuli inovativnu terapiju koju sam do tad koristila zbog izraženog neželjenog dejstva. Dobila sam karcinom i operisala ga, pa pošto u Srbiji nema više prave terapije za mene, kontaktirala sam Nacionalni centar – kliniku „Pirogov“ u Moskvi – priča, za „Novosti“, Irena.
Nakon što je ruskim lekarima poslala kompletnu medicinsku dokumentaciju, pa čak i video-snimak na kome se vidi kako trenutno hoda, konzilijum je prihvatio da je primi u bolnicu.
U ruskoj državnoj ustanovi Irena bi bila lečena HSCT tretmanom, što podrazumeva transplantaciju sopstvenih matičnih ćelija, uz prethodnu hemoterapiju kako bi se potpuno suzbio njen imuni sistem. Posle hemoterapije u njen organizam ruski lekari bi vratili ranije uzete i pročišćene matične ćelije, nakon čega sledi period oporavka. U lečenje se zatim uključuje fizikalna terapija, a celokupni boravak na klinici je četiri nedelje.
- Osamdesetak ljudi iz Srbije je već na ovaj način u Moskvi lečilo multiplu sklerozu. Sa nekima od njih sam razgovarala i skoro sve žene su mi rekle da im je samo žao što nisu otišle ranije. Da se ne pate i ne muče godinama. Nema više ikontinencije, nema zaboravljanja, vratio im se osećaj u rukama i nogama, nema magle u mozgu... Šansa da bolest potpuno prestane da se ispoljava posle tog tretmana je velika, čak 95 odsto – navodi, optimistično, Milenkovićeva.
Kompletan tretman, koji uz medicinsku terapiju uključuje još avionsku kartu za Moskvu i naknadno obavezno banjsko lečenje u Gornjoj Trepči, košta oko 58.000 evra, pa je trenutno najveća Irenina bitka da sakupi novac. Klinika joj je početak lečenja zakazala za 27. maj, a profaktura po kojoj treba da se plati stići će desetak dana ranije.
- Bez tog tretmana u Rusiji, ogromne su šanse da vrlo brzo završim u invalidskim kolicima, da mi otkažu i ruke, da ne mogu da gutam, da govorim... To je sve ono što ide uz multiplu. Ali, ja sam optimista, čvrsto verujem da će novac biti sakupljen i da ću, kad se vratim iz Moskve, živeti novi život.
SMS I RAČUNI
Preko Humanitarne fondacije „Budi human“ Ireni se može finansijski pomoći slanjem SMS sa brojem 1938 na 3030, kao i uplatom na račune: dinarski 160-6000002498442-10 i devizni:160-6000002499002-76. IBAN:RS35160600000249900276 ,SWIFT/BIC: DBDBRSBG.
