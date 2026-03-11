"ČITAVI SEKTORI BIĆE REORGANIZOVANI OKO VEŠTAČKE INTELIGENCIJE" Vučić: Očekuje se povećanje produktivnosti od čak 700 odsto

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić naglasio je kada je govorio o planu "Srbija 2030" da veštačka inteligencija postaje faktor proizvodnje, i da to zavisi od energije i računarskih kapaciteta.

Foto: Tanjug/RADE PRELIĆ (STF)

- Proizvodnja više neće zavisiti od rada, već će ekonomije moći da rastu iako će ukupan obim rada da opada. Očekuje se povećanje produktivnosti od čak 700 odsto, zahvaljujući AI. To će naravno dovoditi i do otpuštanja ljudi. Slabiće i javne finansije, pošto će poreski sistemi da slabe. Dalje, data centri će trošiti dosta vode, LNG-a, za hlađenje.

Očekuje se da će veštačka inteligencija pokrenuti jednu od najvećih preraspodela kapitala u ljudskoj istoriji. Ona je toliko značajna da će svi koji nisu dovoljno spremni imati velikih problema da održe korak. Svega mali broj zemalja, 15 odsto, uspeće da napreduje, i to su zemlje, a nadam se da će među njima biti Srbija, koje će integrisati AI u obrazovanje, zdravstvo i javnu upravu - rekao je Vučić.

Predsednik je istakao da Ilon Mask predviđa da će AI učiniti poslove opcionim u narednom periodu.

- Amerikanci su najbolji u softveru u svetu, Kinezi su za njima. Ali Kinezi imaju najbolji hardver, a Amerikanci su za njima. Mi ćemo pokušati da povežemo to, najbolji softver sa najboljim hardverom. Dalje, Kina je najavila da će u svako preduzeće da ubace veštačku inteligenciju, u 90 odsto kineskih preduzeća.

Naravno, nisam govorio o veštačkoj inteligenciji u zdravstvu, gde će pacijenti dobijati rezultate sa recimo magnetne rezonance za 5 minuta, a ne za 25 dana. Čitavi sektori biće reorganizovani oko veštačke inteligencije, i dodaje da se očekuje da će se ubrzati autonomna naučna otkrića od 2035. godine. Računarska snaga i energija postaju odrednica suverene državne moći. Zato molim Mihaila Jovanovića i Marka Čadeža da izađete i obavestite ljude koliki nam je značaj veštačke inteligencije u ovom programu - zaključio je Aleksandar Vučić.

