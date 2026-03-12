AMERIČKA OBAVEŠTAJNA SLUŽBA PRIZNALA: Režim u Iranu daleko od kolapsa

AMERIČKI obaveštajni podaci ukazuju na to da je iransko vođstvo još uvek uglavnom netaknuto i da nije u opasnosti od kolapsa u skorije vreme nakon skoro dve nedelje neumoljivog američkog i izraelskog bombardovanja, rekla su Reutersu tri izvora.

Foto: Profimedia

"Mnoštvo" obaveštajnih izveštaja pruža "doslednu analizu da režim nije u opasnosti" od kolapsa i "zadržava kontrolu nad iranskom javnošću", rekao je jedan od izvora. Svim izvorima je garantovana anonimnost kako bi raspravljali o nalazima američkih obaveštajnih službi.

Najnoviji izveštaj dovršen je u poslednjih nekoliko dana, rekao je izvor. Sa sve većim političkim pritiskom zbog rasta cena nafte, američki predsednik Donald Tramp nagovestio je da će "uskoro" okončati najveću američku vojnu operaciju od 2003. godine.

Obaveštajni izveštaji naglašavaju koheziju iranskog klerikalnog vođstva uprkos ubistvu vrhovnog vođe, ajatolaha Alija Hamneija 28. februara, prvog dana američkih i izraelskih napada na Iran.

Izraelski službenici su u privatnim razgovorima takođe priznali da nema garancija da će rat dovesti do sloma klerikalne vlade, rekao je visoki izraelski službenik za Reuters.

Izvori su takođe naglasili da je situacija na terenu promenljiva i da bi se dinamika unutar Irana mogla promeniti.

SAD i Izrael su od početka rata napali niz iranskih ciljeva - protivvazdušnu odbranu, nuklearne objekte i visoke službenike.

Trampova administracija navodila je različite razloge za rat. Objavljujući početak američke operacije, Tramp je pozvao Irance da "preuzmu svoju vladu", ali glavni savetnici od tada su negirali da je cilj bio svrgnuti iransko vođstvo.

Osim Hamneija, u napadima su ubijene desetine visokih službenika i neki od najviše rangiranih zapovednika Revolucionarlne garde, elitne paravojne snage koja kontroliše velike delove ekonomije.

Ipak, izveštaj američkih obaveštajnih službi ukazuju na to da IRGC i privremene vođe koji su preuzeli vlast nakon Hamneijeve smrti zadržavaju kontrolu nad zemljom. Savet stručnjaka je ranije ove nedelje proglasilo Hamneijevog sina Modžtabu novim iranskim vrhovnim vođom.

Nije jasno na koji način bi američko-izraelska vojna kampanja srušila iransko vođstvo. Verovatno bi bila potrebna kopnena ofanziva koja bi ljudima unutar Irana omogućila sigurno protestovanje na ulicama, rekao je izvor.

Trampova administracija nije isključila slanje američkih vojnika u Iran.

Reuters je prošle nedelje izvestio da su se iranske kurdske milicije stacionirane u susednom Iraku konsultovale sa SAD-om o tome kako će i hoće li napasti iranske sigurnosne snage u zapadnom delu zemlje.

Takav upad mogao bi izvršiti pritisak na iranske sigurnosne službe, što bi Irancima omogućilo da se pobune protiv vlade. Nedavni izveštaji američkih obaveštajnih službi bacili su sumnju na sposobnost iranskih kurdskih grupa da održe borbu protiv iranskih sigurnosnih službi, prema izvorima upoznatima s tim procenama.

Obaveštajni podaci pokazuju da tim grupama nedostaje vatrene moći i brojnosti, rekli su izvori. Kurdske grupe su poslednjih dana zatražile od visokih službenika u Vašingtonu da im SAD osigura oružje i oklopna vozila, ali Tramp je u subotu rekao da je isključio mogućnost njihovog upada u Iran.

Sve najnovije informacije o stanju na Bliskom istoku pratite u našem specijalnom blogu.

(Telegraf)

BONUS VIDEO