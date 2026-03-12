PONOŠ BI PLENUMAŠE IZBACIVAO KROZ PROZOR: Nikad neću razgovarati s komesarima bez imena i prezimena

DRAMA oko misterioznih pregovarača sa kodnim imenima "Kaluđer" i "Alek" koji su prošle nedelje iz Beograda došli u Smederevsku Palanku, da bi tokom pregovora o izbornoj listi za lokalne izbore, koji će u ovom i još devet mesta u Srbiji biti održani 29. marta, "pročistili" spisak kandidata - pokazala je da od najavljivanog jedinstva opozicije i studenata blokadera nema ništa.

Sukob koji je počeo kao spor oko sastava jedne lokalne liste pretvorio se u otvoreni politički obračun između opozicionih stranaka i dela studentskog pokreta i u međuvremenu se toliko zaoštrio, da se reči više ne biraju, pa opozicioni prvaci nazivaju akademce "talibanima" i "komesarima u kožnim mantilima".

Da ovo nije samo prolazni nesporazum, već otvoreni raskol, potvrđuje i izjava predsednika stranke Srbija Centar - SRCE Zdravka Ponoša koji je, gostujući na TV N1, govorio kako su se pojedini predstavnici blokadera ponašali u pregovorima. On je dodao da je njegova stranka formalno otvorena za saradnju, ali da nikad neće razgovarati sa komesarima koji dolaze bez imena i prezimena i pokušavaju da nameću uslove.

- Ne pristajem na to da ljudi koji se predstavljaju kodnim imenima odlučuju o tome ko može, a ko ne može da bude na izbornim listama. Kada se pojave ljudi u kožnim mantilima i sa kodnim imenima, to nije studentski pokret. Ne može neko da dođe niotkud, da kaže da se zove Kaluđer ili Alek i da traži da mu damo papire i da precrtava ljude. Svaki put mora da se pojavi neko ko ima ime, prezime i autorizaciju da govori u nečije ime - kazao je Ponoš.

Nemaju energije na terenu SA zvaničnog profila Studenata u blokadi novosadskog Fakulteta tehničkih nauka poručeno je da opozicija nije pokazala dovoljno političke energije na terenu, uz pitanje zašto tokom poslednjih godinu dana nisu vodili intenzivnu kampanju "od vrata do vrata" i ukoliko jesu, zašto se ne hvale time.

Govoreći o spornom momentu, on je potvrdio ono o čemu je još pre nekoliko dana pričao lider Stranke slobode i pravde Dragan Đilas, da su se tokom skupljanja potpisa u Smederevskoj Palanci pojavili plenumaši iz Beograda, koji su pokušali da preuzmu kontrolu nad procesom.

- Došli su i rekli "dobro, dajte sada te papire, toliko od vas, mi sada preuzimamo". Po mom ukusu, lokalni ljudi su reagovali previše blago. Da je meni neko došao i rekao "neću da ti kažem kako se zovem, dajte mi papire", odgovorio bih "igumane, izađite, ali kroz prozor, ne kroz vrata" - pojasnio je Ponoš.

Posle sukoba koji su izazvali Alek i Kaluđer, inače studenti Beogradskog univerziteta Aleksandar Živojinović i Dušan Kaluđerović, deo opozicionih stranaka u Palanci odlučio je da formira sopstvenu listu, dok su ih blokaderi optužili da su ih obmanuli tokom priprema za izbore i prikupljanje potpisa, te da su stranački kandidati na vrhu liste, a aktivisti i akademci na nižim mestima.