JUČE SMO PROŠLI! Evo današnjeg "sigurica tiketa" sa nove četiri realne kvote
NAŠE "sigurice" su ponovo bile dobitne.
Dobitni tiket možete videti OVDE, a evo i današnjih predloga:
Petak
18.30 Levadija - Parnu JK vaprus 1X&2+ (1,17)
21.00 Vest hem - Čelsi X2 (1,19)
21.30 Betis - Alaves 1X (1,22)
Ukupna kvota: 2,14
Levadija je prva na tabeli i juriša ka tituli, ali na noge joj dolazi Parnu koji je vezao tri pobede, igra odlično i zbog toga tipujemo oprezniju duplu šansu uz golove koji se redovna pojava na mečevima domaćina.
Bajern otvara prvenstvo protiv Lajpciga koji je preko leta rasprodao tim, kec je više nego realan.
Čelsi je kvalitetniji od Vest hema koji ga može namučiti, dvojka je pod upitnikom, ali dupla šansa ne bi trebala biti.
Alaves će se zatvoriti na gostovanju Betisu, igraće defanzivno i ne verujemo da će stvoriti veliki broj šansi.
