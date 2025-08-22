Tip fudbal

JUČE SMO PROŠLI! Evo današnjeg "sigurica tiketa" sa nove četiri realne kvote

В.М.

22. 08. 2025. u 08:24

NAŠE "sigurice" su ponovo bile dobitne.

ЈУЧЕ СМО ПРОШЛИ! Ево данашњег сигурица тикета са нове четири реалне квоте

FOTO: Tanjug/AP

Dobitni tiket možete videti OVDE, a evo i današnjih predloga:

Petak

18.30 Levadija - Parnu JK vaprus 1X&2+ (1,17)

20.30 Bajern Minhen - Lajpcig 1 (1,26)
21.00 Vest hem - Čelsi X2 (1,19)
21.30 Betis - Alaves 1X (1,22)

Ukupna kvota: 2,14

Levadija je prva na tabeli i juriša ka tituli, ali na noge joj dolazi Parnu koji je vezao tri pobede, igra odlično i zbog toga tipujemo oprezniju duplu šansu uz golove koji se redovna pojava na mečevima domaćina.

Bajern otvara prvenstvo protiv Lajpciga koji je preko leta rasprodao tim, kec je više nego realan.

Čelsi je kvalitetniji od Vest hema koji ga može namučiti, dvojka je pod upitnikom, ali dupla šansa ne bi trebala biti.

Alaves će se zatvoriti na gostovanju Betisu, igraće defanzivno i ne verujemo da će stvoriti veliki broj šansi.

BONUS VIDEO: Kladioničarske priče Milana Đurice

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu

ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu