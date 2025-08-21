Tip fudbal

TIP PREDLAŽE – JAPAN 1: Kašima prestiže Kjoto

Žarko Urošević

21. 08. 2025. u 18:00

* Tiket za ranoranioce

ТИП ПРЕДЛАЖЕ – ЈАПАН 1: Кашима престиже Кјото

FOTO: Tanjug/AP

PETAK,

Kašiva – Urava X2

SUBOTA, 

Fukuoka – Šimicu GG&3+

NIGATA – KAŠIMA 2

C. Osaka – Kobe GG

G. Osaka – FK Jokohama 1

NAGOJA – KAVASAKI 2

Okajama – Šonan 2-3

Tokio V. - Hirošima 2

Jokohama – Mačida 1X

NEDELjA, 

Tokio – Kjoto 0-2

Poslednja Nigata, ni nastupom na svom terenu nema kvalitet da parira Kašimi, koja se nada da će sa bodovima iz ovog meča prestići vodeći Kjoto.

Trijumf na gostujućem terenu treba očekivati i od Kavasakija u duelu sa Nagojom.

