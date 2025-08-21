TIP PREDLAŽE – JAPAN 1: Kašima prestiže Kjoto

* Tiket za ranoranioce

PETAK,

Kašiva – Urava X2

SUBOTA,

Fukuoka – Šimicu GG&3+

NIGATA – KAŠIMA 2

C. Osaka – Kobe GG

G. Osaka – FK Jokohama 1

NAGOJA – KAVASAKI 2

Okajama – Šonan 2-3

Tokio V. - Hirošima 2

Jokohama – Mačida 1X

NEDELjA,

Tokio – Kjoto 0-2

Poslednja Nigata, ni nastupom na svom terenu nema kvalitet da parira Kašimi, koja se nada da će sa bodovima iz ovog meča prestići vodeći Kjoto.

Trijumf na gostujućem terenu treba očekivati i od Kavasakija u duelu sa Nagojom.