TIP PREDLAŽE – JAPAN 1: Kašima prestiže Kjoto
* Tiket za ranoranioce
PETAK,
Kašiva – Urava X2
SUBOTA,
Fukuoka – Šimicu GG&3+
NIGATA – KAŠIMA 2
C. Osaka – Kobe GG
G. Osaka – FK Jokohama 1
NAGOJA – KAVASAKI 2
Okajama – Šonan 2-3
Tokio V. - Hirošima 2
Jokohama – Mačida 1X
NEDELjA,
Tokio – Kjoto 0-2
Poslednja Nigata, ni nastupom na svom terenu nema kvalitet da parira Kašimi, koja se nada da će sa bodovima iz ovog meča prestići vodeći Kjoto.
Trijumf na gostujućem terenu treba očekivati i od Kavasakija u duelu sa Nagojom.
