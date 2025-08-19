TIP IZDVAJA ZA UTORAK: Glentoren glatko do bodova
* U Madridu kiša golova, u Beogradu "zvezda" zicer kec sa Pafosom
NAŠ PREDLOG
18.00: Zira - Araz 1 (2.00)
19.00: Mlada boleslava - Plzen 2 (1.75)
19.00: Lin - Egersund 1 (1.70)
19.00: Sudan - Senegal 0-2 (1.55)
20.45: GLENTOREN - GLANAVON 1 (1,65)
21.00: CRVENA ZVZEDA - PAFOS 1 (1.70)
21.00: Ferencvaroš - Karabag 1 (1.90)
21.00: Rendžers - Briž GG (1.70)
21.00: REAL MADRID - OSASUNA 4+ (1.80)
