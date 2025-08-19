Tip fudbal

TIP IZDVAJA ZA UTORAK: Glentoren glatko do bodova

Žarko Urošević

19. 08. 2025. u 13:55

* U Madridu kiša golova, u Beogradu "zvezda" zicer kec sa Pafosom

Aleksa Stanković

NAŠ PREDLOG

18.00: Zira - Araz  1  (2.00)

19.00: Mlada boleslava - Plzen  2  (1.75)

19.00: Lin - Egersund  1  (1.70)

19.00: Sudan - Senegal  0-2  (1.55)

20.45: GLENTOREN  - GLANAVON  1  (1,65)

21.00: CRVENA ZVZEDA - PAFOS  1  (1.70)

21.00: Ferencvaroš - Karabag  1  (1.90)

21.00: Rendžers - Briž  GG  (1.70)

21.00: REAL MADRID - OSASUNA  4+  (1.80)

  

Drugi pišu

