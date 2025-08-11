Tip fudbal

TIP IZDVAJA ZA PONEDELJAK: Ilves šansa Helsinkiju da se vadi

Žarko Urošević

11. 08. 2025. u 09:50

* Prvak Finske prošlog vikenda već jedan derbi izgubio

NAŠ PREDLOG

18.00: ZORJA - KUDRIVKA  1   (1.85)

18.00: Širak - Pjunik  2  (1.67)

18.00: HELSINKI - ILVES  1  (2.40)

19.00: Odenze - Randers  GG  (1.75)

19.00: Javor - Radnički KG  0-2  (1.65)

19.00: UGANDA - NIGER 1  (1.90)

20.00: Vašaš - Bekeščaba  1&3+  (1.80)

20.30: Ocelul - Rapid  2  (2.10)

20.30: TRABZON - KODžAELI  1  (1.60)

