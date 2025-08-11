TIP IZDVAJA ZA PONEDELJAK: Ilves šansa Helsinkiju da se vadi
* Prvak Finske prošlog vikenda već jedan derbi izgubio
*Uzmi 20% bonusa za LIVE!
Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*
NAŠ PREDLOG
18.00: ZORJA - KUDRIVKA 1 (1.85)
18.00: Širak - Pjunik 2 (1.67)
18.00: HELSINKI - ILVES 1 (2.40)
19.00: Odenze - Randers GG (1.75)
19.00: Javor - Radnički KG 0-2 (1.65)
19.00: UGANDA - NIGER 1 (1.90)
20.00: Vašaš - Bekeščaba 1&3+ (1.80)
20.30: Ocelul - Rapid 2 (2.10)
20.30: TRABZON - KODžAELI 1 (1.60)
