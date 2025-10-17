Tip dana

NIZOVI: Španski tandem za 2-3

Ivan Dobrilović

17. 10. 2025. u 12:14

TIMOVI koji se u svojim ligama ističu po serijama rezultata.

POBEDE

Lilestrem (Norveška 2)  12

Kokimbo (Čile 1)   11

C. zvezda (Srbija 1)    9

Vas. Beveren (Belgija 2)     9

Orhus (Danska 1)   8

Bajern (Nemačka 1) 6

NEREŠENI

Dinamo (Ukrajina 1) 4

Indep. Rivadaviaj (Argentina 1)   4

Avr (Francuska 1)  3

Belgrano (Argentina 1)  3

Akita (Japan 2)    3

Derbi (Šampionat)  3

PORAZI

Glenavon (S. Irska 1)   11

Adana Demir (Turska 2)  8

Šonan (Japan 1)    7

Bohum (Nemačka 2)  6

Magdeburg (Nemačka 2)   6

Brage (Švedska 2)  5

0-2

Urakan (Argentina 1)    10

Altah (Austrija 1) 9

Aldosivi (Argentina 1)  8

Baltika (Rusija 1) 8

Anderleht (Belgija 1)   7

Instituto (Argentina 1) 7

2-3

Hetafe (Španija 1) 8

Selta (Španija 1)  8

GAIS (Švedska 1)   7

AFC Vimbldon (Engleska L1)   6

Aldosivi (Argentina 1)  6

Erzurum (Turska 2) 6

3+

Adana Demir (Turska 2)  9

Celje (Slovenija 1) 9

Flora (Estonija 1) 9

Harju (Estonija 1) 9

Levadija (Estonija 1)   9

Santander (Španija 2)   9

n Nizovi se odnose na prvenstvene utakmice.

