NIZOVI: Španski tandem za 2-3
TIMOVI koji se u svojim ligama ističu po serijama rezultata.
POBEDE
Lilestrem (Norveška 2) 12
Kokimbo (Čile 1) 11
C. zvezda (Srbija 1) 9
Vas. Beveren (Belgija 2) 9
Orhus (Danska 1) 8
Bajern (Nemačka 1) 6
NEREŠENI
Dinamo (Ukrajina 1) 4
Indep. Rivadaviaj (Argentina 1) 4
Avr (Francuska 1) 3
Belgrano (Argentina 1) 3
Akita (Japan 2) 3
Derbi (Šampionat) 3
PORAZI
Glenavon (S. Irska 1) 11
Adana Demir (Turska 2) 8
Šonan (Japan 1) 7
Bohum (Nemačka 2) 6
Magdeburg (Nemačka 2) 6
Brage (Švedska 2) 5
0-2
Urakan (Argentina 1) 10
Altah (Austrija 1) 9
Aldosivi (Argentina 1) 8
Baltika (Rusija 1) 8
Anderleht (Belgija 1) 7
Instituto (Argentina 1) 7
2-3
Hetafe (Španija 1) 8
Selta (Španija 1) 8
GAIS (Švedska 1) 7
AFC Vimbldon (Engleska L1) 6
Aldosivi (Argentina 1) 6
Erzurum (Turska 2) 6
3+
Adana Demir (Turska 2) 9
Celje (Slovenija 1) 9
Flora (Estonija 1) 9
Harju (Estonija 1) 9
Levadija (Estonija 1) 9
Santander (Španija 2) 9
n Nizovi se odnose na prvenstvene utakmice.
Preporučujemo
FOKUS DOMAĆINA NA PRVENSTVU: "Orlovi" i sa rezervistima veliki favoriti
17. 10. 2025. u 10:56
TIP IZ KOMŠILUKA: Domaćin je favorit na papiru, ali...
17. 10. 2025. u 10:29
OBA TIMA DAJU GOL: Predlozi za igru "GG"
17. 10. 2025. u 10:09
3+ TIKET ZA DANAS: Evo današnjih predloga za utakmice na kojima će se mreže tresti
17. 10. 2025. u 09:50
VANREDNO SAOPŠTENjE FUDBALSKOG SAVEZA SRBIJE! Evo šta je bilo sa Draganom Stojkovićem Piksijem
Nakon poraza od Albanije i po povratku reprezentacije iz Andore u Beograd, Izvršni odbor Fudbalskog saveza Srbije na današnjoj sednici u Staroj Pazovi, doneo je odluku o sporazumnom raskidu ugovora sa selektorom A reprezentacije Draganom Stojkovićem, bez ikakvih daljih obaveza FSS prema njemu.
17. 10. 2025. u 16:16
NEOČEKIVANO! Zvezda našla zamenu za Milojevića, on je prvi kandidat za klupu crveno-belih?
FUDBALSKI klub Crvena zvezda mogao bi uskoro da krene u potragu za novim trenerom, a rešenje se nalazi u njegovom dvorištu.
17. 10. 2025. u 15:55
KO JE OVO MOGAO DA OČEKUJE!? Vlahović pred transferom karijere
FUDBALSKI reprezentativac Srbije Dušan Vlahović mogao bi da ostvari transfer karijere.
16. 10. 2025. u 20:10
Komentari (0)