ŽARKO UDOVIČIĆ: Katovice lako do pokera
* Bivši fudbaler Rakova, tipuje Poljsku 1
MOJ TIP
petak,
Radomjak – Krakovija X2
Zaglebje – Gornjik GG
subota,
Lehija – Viđev Lođ 1X
Motor – Visla Plock 2
KATOVICE – PJAST 1
nedelja,
Korona – Rakov 0-2
LEGIJA – TERMALIKA 1
Pogon – Jagielonija GG
Arka – Leh X2
Fudbaleri Katovica trećom pobedom u nizu postali su vlasnici najbolje forme u ligi. Trijumfalnu seriju trebalo bi lako da produže jer je njihov rival u ovom kolu Pjast zakovan za poslednje mesto i teško može na ovom gostovanju da se pokrene.
Legija u svojoj Varšavi ima zicer protiv Termalike.
