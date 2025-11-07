Tip Asova

ŽARKO UDOVIČIĆ: Katovice lako do pokera

Žarko Urošević

07. 11. 2025. u 08:30

* Bivši fudbaler Rakova, tipuje Poljsku 1

MOJ TIP

petak,

Radomjak – Krakovija X2

Zaglebje – Gornjik GG

subota, 

Lehija – Viđev Lođ 1X

Motor – Visla Plock 2

KATOVICE – PJAST 1

nedelja, 

Korona – Rakov 0-2

LEGIJA – TERMALIKA 1

Pogon – Jagielonija GG

Arka – Leh X2

Fudbaleri Katovica trećom pobedom u nizu postali su vlasnici najbolje forme u ligi. Trijumfalnu seriju trebalo bi lako da produže jer je njihov rival u ovom kolu Pjast zakovan za poslednje mesto i teško može na ovom gostovanju da se pokrene.

Legija u svojoj Varšavi ima zicer protiv Termalike.

